Ropuchy dokážu predpovedať zemetrasenie

Ropucha zrejem vedia predpovedať príchod zemetrasenia. Niekoľko dní pred prírodnou katastrofou opustia nebezpečnú oblasť.

31. mar 2010 o 10:23 TASR

LONDÝN. Aj na Slovensku žijúci druh ropuchy dokáže zachytiť príznaky budúcej seizmickej aktivity a reaguje

na to útekom z nebezpečnej oblasti. V časopise Journal of Zoology to oznámila Rachel Grantová z Otvorenej univerzity v Milton Keynes (Veľká Británia) s kolegami.

Prerušili párenie a ušli



Vedci zistili, že 96 percent samcov ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) prerušilo párenie a opustilo miesto tohto hromadného aktu päť dní predtým, ako v roku 2009 udrelo pri stredotalianskom meste L'Aquila ničivé silné zemetrasenie. Miesto ropušieho párenia sa nachádzalo 74 kilometrov od jeho epicentra.

Tri dni pred zemetrasením tam klesol počet ropuších párov na nulu. Navyše sa tam medzi dňom zemetrasenia a dňom posledného významnejšieho následného otrasu s magnitúdom nad 4,5 nenašli nijaké čerstvo nakladené ropušie vajíčka.

Pritom na miestach ropušieho párenia dominujú práve samce a za bežných okolností tam zotrvávajú od začiatku obdobia rozmnožovania až po ukončenie kladenia vajíčok.

Súvisí to aj s atmosférou?



Prudká zmena správania ropúch sa podľa vedcov časovo zhodovala s poruchami v ionosfére, najvrchnejšej elektromagnetickej vrstve atmosféry. Príčina týchto zmien však ostáva nejasná. V súvislosti s takýmito javmi sa uvažovalo aj o uvoľňovaní radónu, alebo o gravitačných vlnách pred zemetrasením.

Správanie ropúch sa nedá vysvetliť inými známymi faktormi, ako sú fázy Mesiaca či zmeny počasia. Predtým počas splnu počet páriacich sa ropúch stúpal. Po zemetrasení ich bolo na tomto mieste pri splne 34, kým v predchádzajúcich rokoch 67 a 175.

"Náš výskum ako jeden z prvých zdokumentoval správanie živočícha pred, v priebehu a po zemetrasení. Získané poznatky naznačujú, že ropuchy dokážu zachytiť predseizmické signály ako uvoľňovanie plynov a elektricky nabité častice a využiť ich v úlohe výstražného seizmického systému," povedala Rachel Grantová.



Zdroj: Komuniké Zoological Society of London z 30.3.2010