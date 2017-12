Pod Ženevou odpálili nový veľký tresk

Agentúrny text sme o 15:58 nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

ŽENEVA, BRATISLAVA. „Máme asi 40 zrážok za sekundu. Toto je nová éra fyzikálnych objavov,“ kričí s nadšením Fabiola Gianotti, šéfka tímu vedcov, ktorí pracujú na detektore Atlas.

Je niekoľko minút po jednej hodine nášho času a vo Veľkom hadrónovom urýchľovači, skrytom pod zemou neďaleko Ženevy, sa práve podarila zrážka častíc pri rekordnej energii. Nasledovali radostné výkriky vedcov a otváranie šampanského.

Tak to vyzeralo v utorok v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Vo Veľkom hadrónovom urýchľovači sa podarilo zraziť dva zväzky protónov s energiami po 3,5 teraelektrónvoltov – čo je číslo a za ním dvanásť núl. Zrážka s energiou 7 TeV vytvorila svetový rekord a napodobnila tak podmienky krátko po veľkom tresku.

Najskôr to nevyzeralo dobre. Spočiatku to totiž pripomínalo situáciu z roku 2008, pri ktorej havária vyradila superstroj na štrnásť mesiacov.

Prvotné technické problémy však neboli vážne. Aj keď prvé zväzky zanikli, ďalšie fungovali správne. Vedci tak rýchlo napredovali k maximálnej energii a úspešnej zrážke. Odštartovali ňou nový vek časticovej fyziky.

Samotná zrážka je pritom iba začiatok. Dôležitejšie, než trafiť do seba protóny – čo trochu pripomína snahu trafiť do seba dve ihly vystrelené z rôznych brehov Atlantiku – je zistiť, čo po takejto zrážke zostane.

Na to sú detektory, ktoré majú odhaliť dosiaľ neznáme častice či prvky, ktoré predpovedajú rôzne teoretické modely. Podľa nich sa náš vesmír skladá z množstva exotických častíc vrátane takých, ako je slávny a tajomný Higgsov bozón – ktorý má vysvetľovať, ako častice vôbec nadobúdajú hmotnosť.

Na výsledky si však budeme musieť počkať. „Veľké objavy prídu až vtedy, keď budeme schopní vyhodnotiť miliardy udalostí a z nich vybrať tie, ktoré sú vzácne,“ hovorí pre BBC News Guido Tonelli, šéf tímu z detektora CMS. „A to sa nestane zajtra.“ Súčasné fyzikálne teórie tak možno budeme meniť o rok či o dva. Vtedy by mali byť k dispozícii prvé výsledky.

Nie každý je výskumom nadšený. Len nedávno sa v Nemecku snažili experimenty v urýchľovači zastaviť súdnou cestou. Súd žalobu odmietol ako nepodloženú, stále však jestvuje dosť ľudí, ktorí fyzikov obviňujú z hazardu.

Vraj chcú vytvoriť čiernu dieru, ktorá by mohla zničiť Zem. Vedci sa bránia, že k ničomu podobnému dôjsť nemôže. Tvrdia, že na Zem dopadá silnejšie žiarenie a dosiaľ sa nič nestalo. Maximálne vzniknú mikroskopické čierne diery, ktoré okamžite zaniknú.

Je však pravda, že hadrónový urýchľovač je experiment, ktorý nemá v histórii obdobu. Preto ani teraz, keď beží len na polovicu svojho výkonu – na plný sa dostane po rekonštrukcii v roku 2012 – ho nemožno s ničím porovnať.

Očakávania sú veľké, rovnako ako sľuby odborníkov: odpovede na otázky, z čoho pozostáva „neviditeľný“ vesmír a prečo vôbec jestvuje, či ako a prečo telesá nadobúdajú hmotnosť.

Kliknite - obrázok zväčšíte.

Fyzici vykročili na svoj Mesiac

Prvé výsledky experimentov môžeme očakávať približne o dva roky, tvrdí fyzik Ústavu experimentálnej fyziky SAV EDUARD KLADIVA.



Čo znamená zrážka protónov?

„Dá sa to označiť za začiatok výskumu nových častíc a nových javov, ktoré sme doteraz nepozorovali. Zároveň nám to umožní lepšie pochopiť tie staré. Je to niečo podobné, ako keď Neil Armstrong vystúpil na Mesiac. Išlo o zavŕšenie jednej etapy a zároveň o začiatok nového skúmania.“

Čo bude nasledovať?

„Vedci sa budú snažiť objaviť supersymetrické častice, z ktorých sa pravdepodobne skladá tmavá hmota vo vesmíre. Pri nej vieme pozorovať gravitačné pôsobenie, ale žiadne iné. Okrem iného im pôjde aj o potvrdenie existencie Higgsovho bozónu, ktorý sa nachádza v používaných modeloch, no zatiaľ sme ho nepozorovali.“

Sú fámy o možnom vzniku čiernej diery, ktorá by zničila svet, reálne?

„Jednoznačne nie. Z vesmíru už mnohokrát dopadlo mnohonásobne silnejšie žiarenie a nič sa nestalo.“

Kedy môžeme očakávať výsledky výskumov?

„Najskôr o rok, ale reálnejšie je, že ich vedci budú oficiálne publikovať o rok a pol až dva.“

Matúš Krčmárik