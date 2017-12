Delawarský súd odsúhlasil fúziu Hewlett-Packard a Compaq

1. máj 2002 o 13:56 © TASR 2002

Wilmington 1.mája (TASR) - Súd v americkom štáte Delaware v utorok rozhodol, že firma Hewlett-Packard Co. (HP) môže realizovať kúpu firmy Compaq Computer Corp., čím zamietol žalobu disidentského akcionára Waltera Hewletta. Hewlett krátko po oznámení rozhodnutia verdikt uznal a podporil najväčšiu fúziu v histórii počítačového priemyslu, ktorá bude firmu stáť 18 miliárd USD. Americký súd zároveň zbavil obvinenia prezidentku Hewlett-Packard Carlu Fiorinovú a potvrdil hlasovanie akcionárov, ktorí fúziu odsúhlasili 19. mája.

W. Hewlett, ktorého minulý týždeň odvolali z funkcie riaditeľa, podal na manažment HP žalobu, v ktorej jeho členov obvinil z toho, že akcionárom predložili zavádzajúce informácie a pred hlasovaním si kúpili hlasy najväčšieho akcionára. Odvolaný W. Hewlett bol posledným členom zakladajúcich rodín firmy v jej vedení. K začatiu dlhého integračného procesu by malo dôjsť 7. mája. Podľa C. Fiorinovej to bude najťažšia časť fúzie, pričom zhruba 15 000 zamestnancov HP môže prísť o prácu. C. Fiorinová je prvou šéfkou HP z prostredia mimo firmy.

(1 USD = 46,501 SKK)

