Elektrina z Afriky príde pod morom

Pod Stredozemným morom vznikne sieť káblov, ktoré budú prenášať elektrinu z Magrebu do Európy.

29. mar 2010 o 16:33 Pavol Szalai





PARÍŽ, BRATISLAVA. Rozsiahle solárne elektrárne v Afrike, obrovský spotrebiteľský trh v Európe a uprostred rozvetvená sieť káblov. Pod morom. To je vízia projektu Transgreen, ktorý má do roku 2020 začať prenášať elektrinu z Afriky do Európy.

Detaily o projekte unikli cez špecializovaný denník Enerpresse. Transgreen bude podľa neho riadiť francúzsky energetický gigant EDF, ktorý spolu s Parížom už buduje konzorcium firiem. Transgreen ráta s dodávateľmi elektriny, prevádzkovateľmi elektrických sietí a výrobcami materiálu vysokého napätia. Spustenie Paríž údajne oznámi na májovom summite Európskej únie s krajinami severnej Afriky v Káhire.

V súčasnosti vedie pod Stredozemným morom len jeden dvojitý kábel so striedavým prúdom s výkonom 1400 megawattov. Afriku a Európu spája v Gibraltárskom prielive.

Napätie pod morom bude vysoké, prúd jednosmerný.Transgreen sa bude spoliehať na výrobu 20 gigawattov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Afrike. Z nich do Európy poputuje päť gigawattow.

O podmorských kábloch sa už uvažovalo medzi Alžírskom a Španielskom či Sardíniou alebo Tuniskom a Sicíliou, napísala agentúra AFP.