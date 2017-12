Murdoch pokračuje v spoplatnení webu

Pohľad na počet veľkých svetových novín, ktoré chystajú spoplatniť web, naznačuje, že veľkí hráči to so zmenou v online biznise myslia tentoraz vážne.

29. mar 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

LONDÝN, BRATISLAVA. Mediálny magnát Rupert Murdoch prichádza s krokom, ktorý môže ovplyvniť vývoj médií na celom svete. Rozhodol sa, že vlajkové lode svojho impéria, britský denník Times a nedeľník Sunday Times, na webe spoplatní.

Koniec bezplatného online servisu sa začne v júni. Vydavatelia hovoria, že týmto krokom chcú pre čitateľov zachovať hodnotný obsah. „Sme hrdí na našu žurnalistiku a nehanbíme sa povedať, že má hodnotu,“ napísala Rebekah Brooksová, šéfka Murdochovho vydavateľstva.

Nielen noviny na webe

Vydavatelia vravia, že čitateľom ponúknu „férovú cenu“. Denný prístup k obsahu webu bude stáť jednu libru (1,1 eura), týždňový dve libry. Tlačené vydanie denníka Times podľa Reu〜ters tiež stojí jednu libru.

Za tú cenu chcú čitateľom ponúknuť aj niečo navyše, ako napríklad personalizáciu portálov či bohatú infografiku. „Budú mať kvalitu papierového vydania, no všestrannosť digitálneho média,“ napísal editor The Times James Harding. Murdoch sa podobne chystá spoplatniť aj iné svoje média ako The Sun či The News of the World.

Drvivá väčšina médií bola doteraz na internete zadarmo. Najznámejšími výnimkami boli denníky Financial Times a Wall Street Journal, ktorý tiež vlastní Murdoch.

V poslednom čase však viaceré noviny ohlásili, že spoplatnia časť obsahu svojho webu. Začiatkom roka oznámil New York Times, ktorý má najnavštevovanejší internetový portál na svete, že od roku 2011 budú aj jeho čitatelia za články platiť. Vo Francúzsku sa chce pridať najstarší denník Le Figaro a denník L'Express. Jedna z najväčších mediálnych spoločností v Európe, nemecký Axel Springer, už spoplatnil dva zo svojich denníkov - Hamburger Abendblatt a Berliner Morgenpost.

Prieskumy plateniu neveria

Médiá so spoplatnením internetu prichádzajú po ťažkom roku. Podľa Financial Times padli vlani inzertné príjmy novín o 14 percent. Kríza zasiahla aj internetový trh - v Spojených štátoch napríklad klesli výnosy z reklamy na internete o 12 percent.

Budú čitatelia denník The Times či iných internetových portálov ochotní platiť za ich obsah, aj keď majú širokú ponuku bezplatných zdrojov? Prieskumy tomu príliš neveria.

Prieskum spoločnosti Pew Internet hovorí, že len tretina amerických konzumentov internetových správ má svoju obľúbenú stránku. A ak by sa spoplatnila, tak až 82 percent z nich by hľadalo informácie niekde inde. Celkovo je tak ochotných platiť za správy na internete len sedem percent ľudí, ktorí ich čítajú.