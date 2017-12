Prezident podpísal čipové technické preukazy

Dve časti - čipovú kartu a klasickú papierovú podobu bude mať od júna tohto roku osvedčenie o evidencii vozidla. Vyplýva to z novely cestného zákona, ktorú dnes podpísal Ivan Gašparovič.

29. mar 2010 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Dve časti - polykarbonátovú čipovú kartu a klasickú papierovú podobu bude mať od júna tohto roku osvedčenie o evidencii vozidla. Vyplýva to z novely cestného zákona, ktorú dnes podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Novelu schválili poslanci Národnej rady SR ešte začiatkom marca na parlamentnej schôdzi.

Podľa predkladateľa zmeny zákona, ministerstva vnútra, čipové karty zabránia opotrebovávaniu súčasného papierového osvedčenia a zároveň eliminujú trestnú činnosť spojenú s krádežami, kúpou a predajom áut. Vodiči budú povinne nosiť pri sebe čipové karty, klasické papierové osvedčenia o evidencii budú mať doma.

Čipové karty budú vydávať policajné útvary a doklad bude platiť desať rokov. Držiteľ si ho nebude musieť vyzdvihnúť osobne, dostane ho poštou na adresu, ktorú si v žiadosti o vydanie určí.

Nové pokuty



Náklady na nákup techniky spojenej s vydávaním nových technických preukazov dosiahnu 26 miliónov eur a budú hradené z eurofondov.

Novela zavádza aj ďalšie zmeny. K závažným porušeniam pravidiel cestnej premávky sa od júna zaradí aj zastavenie a státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o auto, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené.

Pokuty za takéto konanie sa zvýšia. Kým v súčasnosti v riadnom konaní vinník zaplatí do 100 eur, po novom to bude od 60 do 300 eur. V blokovom konaní dnes hrozí sankcia do 60 eur, po zmene to bude do 150 eur. Posúva sa aj vek na udelenie vodičského oprávnenia z 21 na 24 rokov pri skupinách A, D a DE, teda motorky, autobusy alebo prívesy za autobusom.