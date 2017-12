Surfujeme: Divné filmy, nekonečné origami

V dnešných tipoch na víkendové surfovanie sa dozviete, ako sa stravujú školáci všade vo svete, uvidíte i svoje obľúbené videoklipy s trochu iným ovládaním alebo môžete premrhať čas pozeraním na blikajúce umenie.

27. mar 2010 o 0:10 Milan Gigel

Poskladajte celý svet

Aj s obyčajným kusom papiera sa dá zažiť veľa zábavy. Stačí iba niekoľko prehnutí a faktúra za mobil sa razom premení na ponorku topiacu sa v smetnom koši. Chcete vedieť ako skladať papierovú zeleninu, lietadielka, či nábytok? Potom si nenechajte ujsť stránku http://en.origami-club.com//index.html.

Väčšie, ako ich poznáte

Videoklipy na YouTube sú fajn, nie však vtedy, ak si ich chcete púšťať na televízore pripojenom k počítaču. Ak si však otvoríte stránku www.youtube.com/xl, všetko bude odrazu akési väčšie a aj z diaľky budete mať úplne jasno v tom, na čo klikáte.

Digitálne umenie

Ak vás dokážu do nepríčetnosti vytočiť blikajúce reklamné banery plné animácií, možno sa vám podarí podvihnúť krvný tlak návštevou stránky http://iamnotanartist.org/index.php. Môžete klikať, meniť nastavenia a rolovať, až do úplného zblbnutia. A ak by sa vám zdalo, že je tam toho umenia málo, môžete prispieť aj svojim vlastným kúskom.

Sixtínska kaplnka

Mali ste už možnosť vidieť jej fresky na vlastné oči? Ak nie, potom vás pozývame na virtuálnu prehliadku cez internet. Otvorte v prehliadači http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html a môžete sa kochať touto neuveriteľnou krásou.

Čo jedia školáci

Chcete vedieť, čo jedávajú školáci na celom svete a ako vyzerajú ich obedy a desiaty? Potom vás určite zaujme stránka http://whatsforschoollunch.blogspot.com/, na ktorej nájdete všetko okrem toho, čo si pamätáte zo svojho detstva.

Divné filmy

Čo sa stane, ak hodíte obaly z filmových trhákov do skartovača s veľkým kusom fantázie ich opäť vyberiete, aby ste ich poskladali? Nuž, na webe http://www.somethingawful.com/d/photoshop-phriday/movie-title-mixup.php je možné všetko.

Spýtajte sa domácich

Ak sa chystáte za hranice a ani internet vám nepomohol zodpovedať vaše zvedavé otázky, skúste využiť službu http://travellr.com/ a spýtať sa domácich. Jediný háčik je v tom, že o tejto službe musia vedieť aj oni.