Hacker Obamovho Twitter účtu sa cíti nevinný

Francúz, ktorý sa nabúral do účtov amerického prezidenta Baracka Obamu a popovej speváčky Britney Spears na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, tvrdí, že nie je hacker.

26. mar 2010 o 10:00 (sita)

Podľa jeho slov chcel týmto činom len upozorniť na nedostatočné systémové zabezpečenie sociálnych sietí.

Dvadsaťpäťročného Francoisa C., vystupujúceho na internete pod prezývkou Hacker Croll, zadržali v utorok 23. marca v rámci spoločnej operácie francúzskej polície a FBI v strednom Francúzsku. Cieľom jeho útokov boli účty na Twitteri a Googli, na ktorých získal informácie o desiatke amerických osobností vrátane Obamu a Britney Spears.

Tie potom zverejnil na internete. FBI kontaktovala francúzskych kolegov po tom, čo sa Francoisovi podarilo získať aj prístup do Obamovho používateľského účtu vrátane e-mailov, kde sa mohol dostať k citlivým informáciám. Francúzska polícia muža prepustila na kauciu a súdne pojednávanie s ním sa začne 24. júna, pričom v prípade dokázania viny mu hrozí až dvojročný trest odňatia slobody.

Francois po prepustení pre médiá uviedol, že konal na vlastnú päsť a jeho motiváciou neboli peniaze. Získanie hesiel do používateľských účtov údajne považoval za výzvu. "Nespravil som to s úmyslom niekomu ublížiť. Chcel som ich len upozorniť na nedostatočné systémové zabezpečenie. Nie som žiadny hacker," uviedol na svoju obranu Francois, ktorý minulý rok dostal osemmesačný podmienečný trest a pokutu za to, že na internete hral hazardné hry s peniazmi, ktoré mu nepatrili.