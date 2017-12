Košický samosprávny kraj ako prvý spustil svoju webovú stránku

30. apr 2002 o 15:51 © TASR 2002

Košice 30. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ako prvý z regionálnych samospráv v týchto dňoch skúšobne spúšťa svoju webovú stránku. Okrem základných informácií o úrade a aktuálnom dianí by mala obsahovať materiály pripravené na rokovanie regionálneho zastupiteľstva, informácie o jeho zložení, dostupné mailové adresy poslancov, program i termíny zasadnutí komisií či návrhy pripravovaných všeobecne záväzných nariadení.

Internetová stránka KSK sa bude dopĺňať tak, aby mohla poskytovať verejnosti kompletné informácie vrátane odkazov na inštitúcie spravované regionálnou samosprávou, spresnil na dnešnom stretnutí s novinármi predseda KSK Rudolf Bauer.

Ako ďalej informoval, 4. zasadnutie regionálneho zastupiteľstva košického VÚC sa uskutoční 9. mája v historickom Župnom dome v Košiciach. Poslanci by na ňom mali definitívne, na tretí pokus, schváliť konečnú verziu rokovacieho poriadku. V programe je návrh prvého všeobecne záväzného nariadenia kraja o používaní symbolov KSK, už zapísaných v heraldickom registri SR. Predseda kraja predloží poslancom zásady hospodárenia s majetkom a tiež informácie o prechode inštitúcií v oblasti kultúry na samosprávny kraj vrátane aktuálnych o delimitačnom procese. Poslanci by mali odsúhlasiť návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže o prenájme bývalého vojenského areálu na Bačíkovej ulici, ako aj návrh na vstup KSK do medzinárodného združenia Karpatského euroregiónu. Schváliť by mali takisto pravidlá odmeňovania poslancov i neposlaneckých členov komisií zastupiteľstva.

Na rokovaní odznie informácia o príprave základného dokumentu - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja. Určí hlavné smery rozvoja územia a mal by sa stať súčasťou Národného rozvojového programu SR. Podľa slov Bauera význam týchto dokumentov spočíva vo fakte, že "nastavia" finančné toky Európskej únie, smerujúce na naše územie po vstupe do spoločenstva.