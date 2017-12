Mafia II definitívne koncom augusta (UPDATE)

26. mar 2010 o 8:00 Ján Kordoš

Podľa vyjadrení zástupcu spoločnosti Cenega Chalida Himmata pre český Eurogamer sa Mafia II objaví u nás v rovnaký deň ako vo zvyšku Európy, nemáme sa obávať žiadneho posunu. Zvedaví sme však na kvalitu lokalizácie. Prvý diel bol dokonca lepšie nadabovaní ako ten anglický, pretože v českej lokalizácii ostala zachovaná drsnosť a vulgárnosť vyjadrovania, ktorá sa k mafiánom hodí viac ako spisovný jazyk.

Dátum vydania bol zvolený samotným vydavateľom, spoločnosťou Take Two, ktorá reagovala na termíny vydania ostatných projektov: koniec leta sa javí ako vhodný hlavne pre mnohých ľudí vracajúcich sa z dovoleniek. Po minulé roky tak prerazil napríklad Bioshock alebo Batman: Arkham Asylum.

[UPDATE 11:15] Doplnené o oficiálnu tlačovú správu distribučnej spoločnosti Cenega Czech (v českom jazyku)

Firma 2K Games dnes oznámila, že hra Mafia II vyjde na území Severní Ameriky 24. srpna 2010 a v ostatních zemích (včetně Česka a Slovenska) pak 27. srpna 2010 pro počítačový zábavní systém PlayStation 3, pro videoherní a zábavní systém Xbox 360 firmy Microsoft a pro osobní počítače s operačním systémem Windows. Hru Mafia II v současné době vyvíjí pobočka 2K Czech. Jedná se o stejné oddělení, které se podílelo na tvorbě oceňované a přelomové hry Mafia, která oslovila milióny hráčů po celém světě. PC verze hry vyjde v kompletní české verzi, tedy včetně dabingu. U konzolových verzí stále nebylo o rozsahu lokalizace definitivně rozhodnuto.



Hra Mafia II hráče díky poutavému příběhu vtáhne do temného a nemilosrdného světa mafie. Fikce je zdokonalena propracovanou atmosférou evokující dané období. S nezvyklou mírou pečlivosti jsou využity dobové reálie jako oděvy, automobily, hudba a reklama tak, jak je znala Amerika 40. a 50. let 20. století. Hráč snadno podlehne herní podívané ve stylu hollywoodských trháků a uvěří charakterním postavám pohybujícím se v životem kypícím velkoměstě. Spojením divokých přestřelek, rychlé jízdy a výpravnosti příběhu se Mafia II stává dosud nejpřesvědčivější hrou, jaká byla kdy vůbec vydána. Server IGN.com napsal: „Mafia II je zaručeně na předních místech v seznamu očekávaných her."



Američan s italským původem Vito, syn chudého přistěhovalce, se snaží uniknout životu v chudobě, který musel snášet po celé své dětství. Vito společně se svým dlouholetým přítelem Joem se vydají na cestu organizovaného zločinu. V touze vyhnout se životu s každodenním lopocením a pachtěním tak, jak jej vedl jeho otec, sní Vito o tom, že se „vypracuje“ a společně s Joem předvedou mafii, co v nich vězí, a pokusí se získat si jméno v ulicích města. Oba dva přátelé však záhy zjišťují, že takový život není až tak úžasný, jak se jim na počátku zdálo.



Mafia II bude poprvé předvedena veřejnosti u stánku firmy 2K Games (stánek č. 103) na výstavě Penny Arcade Expo East (PAX East), která se koná v Hynes Convention Center v Bostonu, stát Massachusetts, ve dnech 26. – 28. března.

Zdroj: Eurogamer (ENG / CZ)