Jason Bourne dostal od EA stopku

25. mar 2010 o 19:10 Ján Kordoš

Vývojársky tím, ktorý sa na hernom poli blysol podarenými akčnými hrami ako Escape from Butcher Bay, The Darkness alebo Assault on Dark Athena totiž pracoval pre EA na viacerých hrách. Podľa nepotvrdených informácií malo ísť o hru podľa licencie na postavu Jasona Bourna.

Licenciu na tajného agenta v podaní herca Matta Damona, ktorú najprv napísal Robert Ludlum získalo EA po tom, ako o Bourneho stratilo záujem Vivendi (dnes Activision) aj napriek podarenej akčnej hre The Bourne Conspiracy. Osud tejto značky je v prípade herného spracovania zatiaľ nejasný.

Môžeme si však paradoxne vydýchnuť. V Starbreeze pracujú ešte na Project Redline, ktorý by podľa zákulisných informácií mal byť pokračovaním úspešného IP od bývalého Bullfrogu. Áno, ide o Syndicate. V Electronic Arts sa rozhodli šetriť a znižovanie počtu momentálne vyvíjaných projektov a sústredenie sa na atraktívne hry, by tomuto gigantovi malo konečne dopomôcť k čiernym číslam vo finančných správach.

Zdroj: VG 247, LATimes