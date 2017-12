Nový materiál odľahčí notebooky a televízory

Displeje používané v televízoroch a notebookoch by mohli byť podstatne ľahšie, ako v súčasnosti. Vedcom sa podarilo vyvinúť technológiu, ktorá umožní vymeniť sklo za plasty. V prípade LCD televízorov by to znamenalo pokles ich hmotnosti na polovicu, odľah

Písmo: A - | A + 15 0 čili by si však aj notebooky. Japonská firma Tejin v spolupráci s univerzitou Yamaguchi vidia budúcnosť jasne. Sklený substrát stačí nahradiť plastom potiahnutým tepelne odolným dioxidom kremíka. Ten ochráni plast pred prehrievaním a zaistí štandardnú prevádzku displeja. Technológia má podľa vedcov šancu presadiť sa v priemysle v priebehu troch rokov. Výsledkom by mohol byť dokonca ostrejší obraz, aký je možné vytvoriť na sklenom substráte.