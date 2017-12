Zaklínač 2 oficiálne oznámený

24. mar 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Druhý diel ságy o zaklínačovi Geraltovi sa opäť vyznačuje predovšetkým pútavým, vyzretým a prepracovaným príbehom, ktorý bude podobne ako v prvej hre zameraný na dospelé publikum. Zmien sa však dočká súbojový systém, ktorý bude intuitívnejší a poskytne viac taktických možností. Hra využíva úplne novú technológiu, ktorú vytvorilo štúdio CD Projekt RED pre vývoj nelineárnych RPG. Táto nová technológia umožňuje vytvoriť čo najživšie a vierohodne vyzerajúce RPG svety.

„Som skutočne veľmi rád, že môžem konečne oficiálne predstaviť to, na čom pracujeme už dva a pol roka,“ povedal Adam Kiciński, riaditeľ štúdia CD Projekt RED. „Behom vývoja Zaklínača sme sa toho veľa naučili a teraz svoje znalosti využívame k tomu, aby sme z jeho pokračovania spravili jedno z najlepších RPG všetkých dôb. Sústredili sme sa predovšetkým na vylepšovanie tých častí Zaklínača, ktoré sa dočkali najväčšieho úspechu. Nepochybujem o tom, že si Zaklínača 2 zamilujú ako fanúšikovia prvého diel, tak aj hráči, ktorí sa do tohto sveta vydajú po prvýkrát. Sme si vedomí toho, že s prvým Zaklínačom sme si nastavili latku veľmi vysoko, ale aj napriek tomu ju hodláme s hrou The Witcher 2: Assassins of Kings preskočiť.“

V Európe bude hru pochopiteľne distribuovať CD Projekt. Okrem toho vývojári podpísali dohodu s firmou Agora S.A., na ktorej základe sa Agora stáva koproducentom hry v Poľsku a tvorcovia tak získali veľkú finančnú a reklamnú podporu. Zajtra bude hra po prvýkrát predstavená na verejnosti na jarnej konferencii CD Projektu a môžete byť pri tom aj vy. Celá akcia bude naživo streamovaná na stránke www.cdprojekt.pl/konferencje. Ak chcete sledovať čo najhorúcejšie informácie ohľadom druhého Zaklínača, nájdete hru aj na Twitteri (@WitcherGame) alebo Facebooku (Facebook.com/The-Witcher).

Len tak na okraj: aby ste nemuseli lúštiť drobné písmo na konci videa, pohodlne si prečítajte tajný odkaz priamo od vývojárov určený fanúšikom RPG hier a PC platformy.

Zdroj:PR