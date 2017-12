Just Cause 2 v obchodoch už tento piatok

24. mar 2010 o 18:45 Ján Kordoš

Londýnska pobočka európskej centrály Square Enix dnes oznámila, že hra Just Cause 2 sa oficiálne dostane na pulty obchodov pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 v Európe už tento piatok. „Just Cause 2 nastavuje novú latku pre hry v otvorenom svete. Ponúka jedno z najzábavnejších a najpútavejších prostredí, aké kedy vznikli,“ tvrdí Lee Singleton, hlavný vedúci Square Enix London Studios. „Je to najrozsiahlejšia akčná hra vo voľnom prostredí, ktorá sa odohráva na viac než 400 štvorcových míľach ostrova Panau, ktorý čaká len na to, kedy ho začnete objavovať. Vydať sa môžete kdekoľvek budete chcieť a sloboda, ktorú v tejto hre máte, je v danom žánri nevídaná.“

Hráč musí v úlohe Rica Rodrigueza, najmocnejšej zbrane akou Agentúra disponuje, zavítať na ostrov Panau a rozdať si to s tamojšou vládnucou juntou. Potrebuje nájsť svojho bývalého šéfa a učiteľa Toma Sheldona, ktorý zišiel z cesty a utiekol na ostrov s miliónmi z pokladnice Agentúry a mnohými tajnými informáciami. Vďaka jedinečnému spojeniu vystreľovacej kotvy a padáku neexistuje žiadne obmedzenie vo zvislom smere pohybu, pretože aj vzduch sa stáva vašim ihriskom: chyťte si prelietavajúce lietadlo, zahákujte vrtuľník alebo skočte z tej najvyššej budovy či kopca... hlavne ale nech po vás nezostane kameň na kameni. Hra Just Cause 2 poskytuje hráčom slobodu pri plnení úloh, sami si volia spôsob, ktorým sa danú misiu rozhodnú zvládnuť. K dispozícii budeme mať viac než 100 dopravných prostriedkov, mnoho vylepšení a predmetov, ale čaká (a láka) nás to najdôležitejšie: adrenalínová, neutíchajúca akcia.

Viac informácií o hre nájdete v našom preview a výsledný verdik vyriekneme čoskoro v recenzii. Zatiaľ si skráťte čas užívaním si v pôvodnom Just Cause.

Zdroj:PR