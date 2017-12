Neptún zjedol planétu a okradol ju

Neptún, najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy, je podozrivý z ťažkého zločinu. Kedysi dávno možno zjedol planétu väčšiu ako Zem a ešte jej ukradol aj mesiac.

24. mar 2010 o 15:25 Michal Ač

Neptún, najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy, je podozrivý z ťažkého zločinu. Kedysi dávno možno zjedol planétu väčšiu ako Zem a ešte jej ukradol aj mesiac.



BRATISLAVA. Neptún pozoroval ďalekohľadom už Galileo Galilei, no považoval ho za hviezdu.

Keď na modrozelenú planétu často hľadel Steven Desch z Arizonskej štátnej univerzity v Tempe, stále mu nešlo do hlavy, prečo vyžaruje dvakrát toľko energie ako dostáva zo Slnka. Desch a jeho kolega Simon Porter teraz našli možnú odpoveď.

Neptún bol kedysi aj s Uránom oveľa bližšie pri Slnku, no posunul sa do vzdialenejších končín slnečnej sústavy a stretol sa s inou planétou.

Tá mala pri sebe mesiac, ktorý dnes voláme Triton. Triton má tú zvláštnosť, že obieha Neptún proti smeru jeho rotácie, čo by ostatné mesiace považovali za veľmi zvláštne.

Aby mohol Neptún Triton zachytiť, musel ho výrazne spomaliť.

Ak bola spoločníkom Tritonu iná, približne rovnako veľká planéta, ako sa predpokladalo doteraz, Neptún by ju pri kolízii silou svojej gravitácie iba „odkopol“.

Desch si však uvedomil, že ešte výraznejšie spomalenie Tritonu by nastalo, keby obiehal veľmi masívnu planétu. Ak by zmizla, Triton by stratil ešte viac kinetickej energie a stal by sa pre Neptún ľahšou obeťou.

Nuž a keby Neptún planétu rovno pohltil, súčasne by sa tým vysvetlila záhada, prečo má doteraz toľko energie, že ju môže na rozdiel od Uránu rozdávať.