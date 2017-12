Dinosaury vládli vďaka sopkám

24. mar 2010 o 12:29 SITA

Masívna sopečná aktivita pomohla dinosaurom k celosvetovej nadvláde. Tvrdia to americkí a taiwanskí vedci v štúdii, ktorú zverejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

BRATISLAVA. Obrovská sopečná aktivita pomohla dinosaurom k tomu, aby sa pred 200 miliónmi rokov zvýšilo ich postavenie, tvrdí štúdia amerických a taiwanských vedcov. Dinosaury boli dominantnými stavovcami na Zemi počas 160 miliónov rokov.

Vo všeobecnosti prevláda názor, že ich vyhynutie spôsobil asteroid alebo kométa. Vedci sa však nezhodujú vo faktoroch, ktoré viedli k ich nadvláde. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) však naznačujú, že sopečné erupcie zmenili klímu, čo spôsobilo masívne vymieranie druhov. To skoncovalo s hlavnými protivníkmi dinosaurov.

Štúdia amerických a taiwanských výskumníkov sa zamerala na niekoľko dôkazových oblastí, ako sú rastlinné lipidy a drevo z usadenín, ktoré boli prekryté lávovými prúdmi. Tieto prúdy sa datujú na koniec triasu, kedy dochádzalo k masívnemu vymieraniu, ktoré skoncovalo s 50 percentami štvornožcov, rovnakým percentom pozemských rastlín a 20 percentami morských druhov.

Vedci síce nemôžu s istotou povedať, prečo dinosaury prežili, vedúca autorka štúdie a geologička z Brownovej univerzity na Rhode Islande Jessica Whiteside sa však domnieva, že mohlo ísť len o šťastie.

Klimatická katastrofa spôsobená erupciami viedla k vyhynutiu najväčších súperov dinosaurov zo skupiny Crurotarsi, ktorí boli predchodcami dnešných krokodílov a silne konkurovali skorým dinosaurom počas obdobia triasu.

Informáciu zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.