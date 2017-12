Inzulín sa už dá aj vdychovať

Nová forma inzulínu sa nevstrekuje injekciou, ale inhaluje, aby sa rýchlo dostala do krvného obehu cez pľúca.

24. mar 2010 o 11:48 TASR

SAN FRANCISCO. Na 239. konferencii Americkej chemickej spoločnosti v San Franciscu to oznámila Andrea Leoneová-Bayová z biofarmaceutickej firmy MannKind v kalifornskej Valencii (USA) s kolegami.

Ide o ultrarýchlo účinkujúci práškový inzulín k užitiu po jedle označený AFREZZA. Keďže sa absorbuje veľmi rýchlo cez pľúca, jeho profil sa blíži normálnej skorej inzulínovej reakcii zdravých ľudí. Práve sa čaká na schválenie jeho používania v liečebnej praxi od amerického Úradu pre potraviny a lieky (Food and Drug Administration, FDA).

Predmetný inhalátor je založený na mechanizme Technosphere použiteľnom pre pestrú paletu liekov, ktoré sú podobne ako AFREZZA bielkoviny a pri ústnom podaní by došlo k ich stráveniu a zničeniu v žalúdku ešte pred vstupom do krvného obehu. S týmto mechanizmom sa už napríklad testuje látka MKC-180, prírodný hormón na ovládanie chuti do jedla ako účinný prostriedok proti obezite. V neklinickom kontexte boli zaznamenané pozoruhodné zníženia príjmu jedla bez zdravotných komplikácií. Iné testy s Technosphere sa týkajú prostriedkov proti bolesti a osteoporóze.

Technosphere spočíva na časticiach, ktoré vznikajú samozoskupovaním malých molekúl unikátnej látky FDKP. Lieky sa nanesú na povrch častíc a tie sa vysušia na prášok. Pacienti potom inhalátorom s rozmermi približne ľudského prsta vdýchnu malé množstvo prášku, zodpovedajúce štipke soli. Prášok sa okamžite rozpúšťa a liek

vstupuje do krvi. Účinkuje dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako injekcia toho istého lieku.

AFREZZA podľa Andrey Leonovej-Bayovej reguluje hladinu glukózy v krvi rovnako dobre ako najmodernejšie súčasné liečebné postupy, no zahŕňa jednak nižšie riziko hypoglykémie, než aké typicky súvisi s užívaním inzulínu po jedle, jednak nižší prírastok hmotnosti. Jeho účinky boli rozsiahle overované na vyše 4500 dospelých diabetických pacientoch.

Zdroj: Komuniké American Chemical Society z 23.3.2010