Väčšie opravy mobilov bude Nokia robiť už len v Česku

Originálne servisy pre mobily Nokia sa presúvajú do Čiech. Pre zákazníkov sa vraj nič nezmení.

24. mar 2010 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Reklamovali ste neustále vypínanie svojho mobilu? Najneskôr od októbra pôjde vaša Nokia na opravu do Čiech. Čo to bude znamenať pre zákazníka, nie je jasné.

Fínska spoločnosť včera pre SME priznala, že mení partnerov. „Nebude to mať vplyv na súčasnú vysokú úroveň služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom," uviedla v stanovisku. Bližšie informácie spoločnosť neposkytla.

Drobné opravy zvládnu

Presun do vzdialenejších Čiech môže pre zákazníkov logicky znamenať aj dlhšie čakania na opravený telefón. Podľa zákona však musí byť reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od jej prijatia. Je pri tom úplne jedno, v ktorej krajine sa nachádza servis.

Po novom u nás ostanú len pobočky Nokia Care Point. Ich možnosti sú oproti servisom limitované. Do telefónu dokážu nahrať novú verziu softvéru, prípadne vymeniť poškodený kryt. Na zložitejšie opravy je však potrebné telefón poslať do servisu a ak nechcete stratiť záruku, musí opravu vykonať autorizovaný servis.

Na Slovensku existujú autorizované servisné strediská, ktoré prevádzkuje spoločnosť Mobil ASK Slovakia a Central Mobil Servis (CMS).

Všetci mlčia

Podľa našich zdrojov má spoločnosť CMS vybavovať zákazky ešte do začiatku mája a Mobil ASK do začiatku októbra.

„Približne o týždeň vydá spoločnosť verejné vyhlásenie, ktoré súvisí s vami indikovaným procesom," reagoval riaditeľ spoločnosti CMS Martin Korman na otázky o presune servisov do Čiech. Spoločnosť Mobil ASK nás s otázkami odkázala priamo na Nokiu.

Nie je teda jasné, či tieto firmy budú musieť v dôsledku rozhodnutia Nokie prepúšťať svojich zamestnancov. Nezodpovedanou otázkou ostáva aj to, prečo sa fínsky výrobca mobilov rozhodol opravy presunúť do Čiech.