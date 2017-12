Tím IBM analyzoval a zdokumentoval vyše 6600 nových zraniteľných miest

V roku 2009 analyzoval a zdokumentoval X-Force tím spoločnosti IBM až 6601 nových zraniteľných miest. Bezpečnosť informačných systémov tak stále zostáva jednou z kľúčových priorít IT riaditeľov a manažérov.

23. mar 2010 o 19:10 TASR

Bratislava 23. marca (TASR) -

S cieľom zvýšenej ochrany a ich možnosťami sa zaoberala dnes v Bratislave konferencia k bezpečnosti IT systémov, ktorú zorganizovala spoločnosť IBM Slovensko.

Podľa slov generálneho riaditeľa firmy Nethemba Pavla Luptáka, ktorá sa zaoberá analýzou a auditom bezpečnosti informačných systémov, nové technológie, informatizácia a digitalizácia čoraz viac ovplyvňujú životy ľudí doma i v práci. Kľúčové IT infraštruktúry vo verejnej správe, energetike, zdravotníctve, bankovníctve, doprave a ďalších odvetviach sa transformujú na inteligentné systémy. Ich prípadné zlyhanie by malo katastrofické následky pre celú spoločnosť, výrazne by poznačilo hospodárstvo i životné prostredie.

Moderní útočníci majú stále sofistikovanejšie metódy pri útokoch na komerčnú i verejnú sféru. Ich motivácia pritom nezostáva len v rovine zviditeľnenia, keď verejnosti dokazujú svoje schopnosti a poukazujú na zraniteľnosť systémov. Niektorí útočia s cieľom získať údaje, ktoré sa dajú speňažiť. Hackeri sa už zároveň nezameriavajú iba na server, ale hľadajú najslabšie miesto v celom zabezpečení. IBM preto v spolupráci s verejným i súkromným sektorom zintenzívňuje boj s týmito hrozbami s cieľom chrániť občanov a pri riešení potenciálnych hrozieb presúva svoju pozornosť od ochrany aktív práve k zabezpečeniu kritických služieb.

"Firmy ako aj subjekty štátnej sféry investujú značné sumy do nových technológií a procesov. Tieto investície na jednej strane prinášajú nové možnosti, na druhej strane sa však systémy stávajú stále zložitejším. A tým pádom musia IT oddelenia čeliť novým rizikám v ochrane dát a identity," hovorí Róbert Sándor, riaditeľ divízie globálnych technologických služieb (Global Technology Services) v IBM Slovensko.