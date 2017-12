Nintendo oficiálne predstavilo nové Nintendo 3DS

23. mar 2010 o 15:00 Ján Kordoš

Handheld nebol bližšie špecifikovaný, no podľa Iwatu si budeme môcť užívať 3D efekty aj bez špeciálnych okuliarov, ktoré sú dodávané k 3D televíziám. Vydanie zatiaľ nebolo bližšie konkretizované, dočkať by sme sa mali do marca 2011.

Herná konzola Nintendo 3DS bude plne kompatibilná so staršími súrodencami a dočkáme sa teda dvojdisplejového systému, z ktorého jeden bude dotykovú, kameru a podporu sťahovateľných hier. Výkonovo by sa mala vyrovnať staršiemu konzolovému systému Nintendo Gamecube. Ďalšie informácie a zrejme i konkrétne ukážky prenosnej konzoly Nintendo 3DS dostaneme do rúk až 15. júna, kedy bude handheld predstavený na hernej výstave E3 v Los Angeles.

Nintendo DS patrí k najúspešnejším projektom japonského giganta. Do decembra minulého roku sa celosvetovo predalo až 125 miliónov kusov tejto konzoly a vedie rebríček obľúbenosti i predajnosti medzi momentálne predávanými handheldmi.

Zdroj: VG 247, Shacknews