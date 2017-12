Internet Explorer stratil časť trhu

Využitie webového prehliadača Microsoftu v Európe klesá. Aj vďaka vplyvu Európskej únie.

23. mar 2010 o 0:00 ČTK

HELSINKI. Internetový prehliadač Internet Explorer prišiel vo veľkých európskych ekonomikách vrátane Británie a Francúzska o trhový podiel, pretože jeho výrobca Microsoft Európanom uľahčil prístup ku konkurenčným prehliadačom. Oznámila to včera agentúra Statcounter, ktorá sleduje internetové štatistiky.

Zmenu si vynútil Brusel. Microsoft sľúbil, že uľahčí prístup ku konkurenčným prehliadačom cez operačný systém Windows do polovice mája, aby vyhovel Európskej únii v spore o jeho správanie na trhu. Spoločnosť už začala rozosielať do takmer 200 miliónov starých aj nových počítačov možnosť voľby konkurenčných prehliadačov jednoduchým kliknutím. Agentúra Statcounter uviedla, že podiel Internet Exploreru v surfovaní po internete za marec klesol vo Francúzsku oproti februáru o 2,5 percentuálneho bodu. V Británii to bol pokles o jeden percentuálny bod a v Taliansku o 1,3 bodu.

Nórska Opera Software, štvrtý najväčší dodávateľ prehliadačov, zaznamenala, že sa sťahovanie jeho prehliadača v Európe oproti normálu viac než zdvojnásobilo. V Taliansku, Španielsku a Poľsku to bol viac než trojnásobok. Tiež Mozilla, dvojka na trhu, uvádza, že pozoruje silný nárast. Práve výrobcovia menších prehliadačov naliehali na Európsku úniu, aby prinútila Microsoft uľahčiť cestu k rivalom.