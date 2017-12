Urýchľovač prekonal sám seba

Najväčší fyzikálny experiment pri Ženeve pokračuje ďalšími rekordmi.

23. mar 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák, (tp)





ŽENEVA, BRATISLAVA. Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) na švajčiarsko-francúzskych hraniciach má za sebou ďalší rekord. V piatok prekonal vlastné prvenstvo z decembra: vedcom sa podarilo vytvoriť dva zväzky protónov s energiou 3,5 triliónelektrónvolta (TeV - teda 1012, nevhodný slovenský ekvivalent je bilión). Najväčší fyzikálny experiment tak približne trojnásobne prekonal svoj posledný rekord.

Vyslať krúžiace zväzky častíc je iba začiatkom úlohy, ktorá stojí pred európskymi odborníkmi z Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN. Dôležitejšie je vytvoriť podmienku na zrážky týchto zväzkov. Až tie môžu odpovedať na otázku, z čoho pozostáva svet. Sú naplánované na najbližšie týždne, analýza výsledkov však potrvá oveľa dlhšie, preto prípadné objavy môžeme očakávať približne o rok.

„Dostať lúče na 3,5 TeV je dôkazom výborného stavu urýchľovača,“ komentoval úspech Steve Myers z CERN-u. Pripomenul, že v roku 2008 museli fyzici urýchľovač pre nehodu vypnúť a oprava trvala štrnásť mesiacov.

Zrážky pri 7 TeV by mali prebiehať až do konca budúceho roka. Vtedy plánujú vedci LHC vypnúť na viac ako rok, dôvodom je úplná kontrola a oprava urýchľovača. Aj v súčasnosti je však LHC dosť silný na to, aby dokázal potvrdiť či vyvrátiť niektoré fyzikálne teórie.