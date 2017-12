God of War III - krvavá hostina

Je neuveriteľné ako dokáže byť trhanie končatín, lámanie väzov, rozštvrtenie tela či amputácia očí a trieskanie hlavy o stenu zábavné. A je.

22. mar 2010 o 15:05 Ján Kordoš

Dokonca až tak, že prvé dva diely série God of War (plus úplný prequel k sérii, ktorý vyšiel na PSP) pre Playstation 2 sa stali kultovými a obľúbenými aj napriek brutalite, krvavosti, násiliu, kontroverznosti a absolútne odlišnému hlavnému hrdinovi od zástupu kladných rytierov na bielom koni zachraňujúcich princezné ako na bežiacom páse. Kratos, nahnevaný Diov syn prahne po pomste a pomerne jednoduchý – avšak príťažlivý – príbeh sa tiahne dobrodružstvom vytrhnutým z gréckej mytológie, pripúta vás k obrazovke a budete od údivu otvárať ústa, v amoku trieskať do tlačidiel aj po smrti protivníka, ktorého bezvládne telo drží Kratos v rukách.

God of War III a rovnako i predošlé diely, sú určené dospelým hráčom. Samozrejme, násilia je tu neúrekom, krv tečie prúdom, nesmie chýbať ani sex, avšak všetko to je len korenie na inak pekelne chutnom pokrme, ktorého tajomná receptúra je založená na hrateľnosti. I preto len pre dospelých. Mladší by mohli pokojne smerovať svoju pozornosť na krvavé kúsky. Ten však, kto má sladkých osemnásť a minútu, už dokáže hru od reality odlíšiť, vravíme si posmešne. Žánrovo je God of War mlátička ako delo. Kratosa sledujeme kamerou, ktorou nehýbeme my, ale virtuálny režisér a ten to rozhodne zvláda vynikajúco. Kratos seká okolo seba, mláti, bije, búcha, strieľa z luku, lozí po stenách, skáče a znovu zabíja, morduje, trhá. Lenže je rozdiel vytvoriť hru, ktorej popis je totožný napríklad s nedávno recenzovaným Dante’s Inferno, avšak výsledný efekt, pocit, ktorý hráč zaživa pri virtuálnej ceste za pomstou, ja diametrálne odlišný. God of War sa totižto hrá neuveriteľne prirodzene a vychutnávate si napäté okamihy cesty za usmrtením Dia – a každého, kto Kratosovi stojí v ceste, čiže celý panteón bohov. A tisícky ďalších nepriateľov.



Dej celej trilógie poznať nemusíte a pokým ste sa k sérii dostali až teraz, s príchodom záverečného dielu, netreba hádzať flintu do žita: jednak sa dá nastúpiť už do rozbehnutého kolotoču a na záver sa premlátite i vďaka úchvatnému divadlu, ktoré drží v napätí. A jednak si môžete dva predošlé diely kúpiť v špeciálnej edícii, rozbehnúť putovanie Kratosa úplne od začiatku a zistíte tak, že náš hrdina prahne po Diovej hlave s krvou vlastnej rodiny na rukách. Či sympatizovať s našim hrdinom alebo nie, to je veľmi náročná otázka, rozhodne však v Sony mohli vyjsť nováčikom trochu v ústrety a ponúknuť celú trilógiu v jednom balení. Nevadí, ak ste si s Kratosom doposiaľ nepotykali a máte doma PS3, rozhodne túto chybu napravte a až následne sa vrhnite do finále.

Postupným odkrývaním Kratosovych kariet totiž zistíte ako sa časom epická mlátička vyvíjala. Epická s veľkým E. Ono totiž aj prvý diel je i dnes podmanivý a úchvatný a s pokračovaním sme zistili, že to ide spraviť ešte lepšie, väčšie, zadok nakopávajúcejšie. A teraz, pri treťom vytrhávaní ešte tlčúceho srdca z tela musíme konštatovať znovu: lepšie, väčšie... Každý diel mal totiž pod palcom iný režisér, vždy šéfoval projektu niekto iný a vniesol tak do hry ten správny entuziazmus, myšlienky, nápady, smer, ktorým by sa dobrodružstvo malo vyberať a kam aj správne vykročilo.

video //www.sme.sk/vp/7967/

Už len to, že vaša cesta tentoraz začína na pleciach kamenného Titána – a ten sa chce tiež niekto pomstiť za porážku v prvej vojne proti mytologickým bohom – je dych vyrážajúca skúsenosť. V porovnaní s okolitou krajinou je Kratos len mravcom v inak rozsiahlom priestranstve. Poseidon sa na svojom mokrom koči hrdo pýši a dáva pocítiť Kratosovi jeho ľudskú malosť, že je červíkom. Teda aspoň na pohľad, pretože v čom Kratos vyniká, to je rozhodne boj, vpred ho ženie šialená sila, ktorá mu dáva priam božské schopnosti pri oháňaní sa špeciálnymi mečmi na reťaziach.

Pri boji sa budete cítiť ako na koncerte klaviristu. Nezvíťazí totiž ten, kto šialene trieska do tlačidiel gamepadu, ale ataky si vychutnávate ako nádhernú súhru nadväzujúcich výpadov, špeciálnych útokov. Pritiahnete si nepriateľa, dáte mu riadne do tela, skáčete, bojujete vo vzduchu, všetko lieta, všetko trieska. A je to nesmierne chytľavá zábava, od ktorej sa nedokážete odtrhnúť. Dokonca ani vtedy, ak sa vám čosi na tretíkrát nepodarí a vy musíte ísť na vec znovu. V tom tkvie absolútna sila príťažlivosti hry, ktorá svojou mocou omámi hráča pred obrazovkou a núti ho takmer nedýchať a vychutnávať si to krvavé divadielko.

Proste to funguje. Na svojej ceste nájdete nové zbrane, naučíte sa s nimi zaobchádza, zbierate duše mŕtvych, ktoré predstavujú skúsenosti a za tie si zbrane vylepšujete, zvyšujete ich poškodenie či nové útoky. Bavíte sa, checkpointy sú rozložené rozumne, aby vás nečakaná smrť nevhodila do rieky utrpenia pri iritujúcom prechádzaní náročných pasáží zas a znovu. Taktiež truhlice so zdravým nájdete vždy na správnych miestach. Nepriatelia, ktorí pri vašej nízkej úrovni zdravia vypustia miesto duší ozdravujúce medikamenty vždy pomôžu v krušných časoch. Z pohlcujúceho hrania nevyrušia ani QTE, pasáže, pri ktorých musíte stlačiť adekvátne tlačidlo a morbídne krvavým spôsobom zneškodníte silnejšieho nepriateľa či priamo bossa. Všetko máte vo vlastných rukách a ide vám to akoby prirodzene. Bavíte sa, či sa hráte pravidelne alebo pri obednej pauze mastíte karty v Solitéri.

God of War III vyzerá úchvatne, o tom netreba ani chvíľu pochybovať a znovu sme sa priblížili k momentu, kedy je náročné rozpoznať animované sekvencie od záberov z hrania – jediným vodítkom je, že sa kamera oddiali a pri boji vidíte ukazovateľ zdravia a podobne. Inak sa kocháte úchvatným prostredím, dokonalými animáciami pohybu – je to krásne a to všetko i vďaka mytologickému základu, ktorý robí z rieky Styx skutočnú ľudskú stoku, pri štveraní sa na Mount Olympus si pripadáte, že skutočne stúpate do samotného neba. Takto by sa dalo písať o boji v podsvetí bossom, pri nebezpečne adrenalínovom lete s Ikarusovými krídlami priepasťou...

Tak ako sa kocháte pohľadom, je podobne audio spracovanie. Okrem neustáleho povzbudzovania zvukovými efektmi v pozadí ako hučanie, fúkanie vetra a podobne sa samozrejme prejavujú aj nepriatelia a Kratos. Bojový huriavk je pravidelne dopĺňaní o rinčanie zbraní či páranie nepriateľských tiel alebo lámanie kostí. Pompézna hudba je následne už len čerešničkou na inak gigantickej, poschodovej torte. Ambiciózne pochody ženú svojim orchestrálnych základom neustále vpred, robia z boja vyhrotené situácie, pri ktorých sa cítite ako v americkom filme. Hnusne krvavom a morbídnom.

Jedinú paseku by mohla vykonať kamera a nepodarené ovládanie. Filmový štýl presúvajúci pohľad do rôznych pozícií sa nedeje neprirodzene a napriek odlišným postaveniam kamery sa nestráca prehľadnosť, neblúdite a zároveň sa cítite ako v poriadnom trháku. Keď je nutné zvýrazniť pompéznosť daného miesta, je Kratos akoby mravcom na obrovskom priestranstve, inokedy mu zas dýchate na chrbát a vnímate pohyby svalov na jeho tele. Ovládanie je prosté, využíva celú plejádu kombinácií, no nie je to smrteľná dávka, ktorá by vás zabila v neprehľadnom a zložitom systéme. Vždy teda viete, kam práve skáčete, kam skákať máte, zbytočne nepadáte, nezomierate, všetko vidíte ako na podnose. Ale predsa: raz za čas stane, že pre zmes tiel nevidíte samotného Kratosa alebo sa vám stratí z dohľadu a bojujete naslepo. Ide o občasné výnimky. Napriek tomu, že jednotlivé pohyby na seba plynulo nadväzujú, je vyvolávanie útokov a hlavne prechod do krytu trochu kostrbatý a s pomalšou odozvou. Nie sú to však chyby, pre ktoré by hrateľnosť alebo atmosféra stratila čosi zo svojho božského čara a nijak vás tieto odrobinky, ktoré inak musíte hľadať lupou, neprovokujú.

O God of War III sa dá písať mnoho riadkov, ale nie je to zbytočné? Tak ako hra, ktorá vsádza na jednoduchý prístup a princíp, okamžite chytľavú hrateľnosť, má skvelý ťah na bránu, v ničom nezdržuje, nikoho pri svojom 12 až 15 hodinovom ťažení nebrzdí. Je nezmyselné písať charakteristiku jednoduchej arkády, bude musieť postačiť jediné: toto je bomba. God of War III príjemne prekvapil – kladne. I pri druhom pokračovaní totiž nestratil nič zo svojho čara, ktoré sme okúsili pred niekoľkými rokmi. Stále ide o špičku ľadovca v zábavných hrách. Krvavosť hry vás nesmie odradiť, je jednoducho pre sériu špecifická. Ak teda trochu červenej znesiete, nebojte sa investovať do jednej z najlepších hier pre Playstation 3. Paralyzujúca zábava vám vydrží na dlhú dobu, kedy budete sedieť pred obrazovkou ako na ihlách.