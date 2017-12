Rakovinu pľúc spôsobujú gény. U nefajčiarov

Americkí vedci tvrdia, že rakovinu pľúc u nefajčiarov spôsobuje genetická odchýlka. Zistili totiž, že pri rakovine pľúc je aktivita génu GPC5 až o polovicu nižšia než pri zdravom pľúcnom tkanive.

22. mar 2010 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Americkí vedci z Mayo Medical School zistili, že príčinou rakoviny pľúc u nefajčiarov môže byť zmena aktivity génu GPC5. Tento objav by mohol pomôcť pri vývoji účinnejších typov liečby a taktiež pri identifikácii osôb s vysokým rizikom tohto ochorenia.

Rakovina pľúc sa v 90 percentách prípadov vyskytuje u fajčiarov alebo ľudí, ktorí dlhodobo fajčili. Zvyšných desať percent však tvoria nefajčiari a ľudia, ktorí počas svojho života vyfajčili menej než sto cigariet, pričom takmer dve tretiny z nich sú ženy. V ázijských krajinách dokonca nefajčiari tvoria 30 až 40 percent pacientov s rakovinou pľúc.

Príčiny tohto javu však zatiaľ nikto neobjasnil. Odborníci z Mayo Medical School vedení Ping Yangom preto odobrali 754 nefajčiarom vzorky DNA, aby identifikovali genetické odlišnosti, ktoré by mohli zvyšovať riziko rakoviny pľúc. Po tom, čo vzali do úvahy faktory ako chronické dýchacie ťažkosti, pasívne fajčenie a výskyt rakoviny pľúc v rodine, sa vedcom podarilo objaviť dva segmenty chromozómu 13, ktoré by mohli zohrávať kľúčovú rolu.

Následne u ďalších dvoch skupín nefajčiarov, z ktorých jednu tvorili pacienti s rakovinou pľúc, preskúmali 44 najčastejšie sa vyskytujúcich genetických odchýlok z prvej časti štúdie. Aj u týchto dvoch skupín sa ako kľúčové faktory ukázali rovnaké dva segmenty chromozómu 13 ako v prvej časti výskumu. Po detailnejšej analýze zistili, že práve tieto dva segmenty sú zodpovedné za spúšťanie a vypínanie aktivity génu GPC5. Ďalšie testy odhalili, že pri adenokarcinóme, čo je najčastejší typ rakoviny pľúc, je aktivita tohto génu až o 50 percent nižšia než v zdravom pľúcnom tkanive.

Vedci preto predpokladajú, že práve znížená aktivita tohto génu zvyšuje riziko rakoviny pľúc u nefajčiarov.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.