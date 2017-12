Od roku 2013 by mali fungovať elektronické zdravotné knižky

Od januára 2013 by sa údaje o všetkým poistencoch mali v rámci elektronizácie zdravotníctva tzv. eHealth zaviesť do elektronickej zdravotnej knižky, ktorá bude predstavovať výpis z primárnej zdravotnej dokumentácie.

21. mar 2010 o 17:14 TASR

BRATISLAVA. Táto povinnosť sa nepáčila Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý nevidel dôvod, prečo by poistenec sám nemohol rozhodnúť, či chce, aby jeho zdravotná dokumentácia bola vedená elektronicky alebo v listinnej forme. V rámci rozporového konania s ministerstvom zdravotníctva však úrad odstúpil od svojej pripomienky.

Úrad svoju pripomienku odôvodnil tým, že ide o zásah do slobody jednotlivca, ktorý nie je nevyhnutný. "V prípade, že sa systém elektronickej zdravotnej dokumentácie ukáže ako efektívny, spoľahlivý, bezpečný a výhodný, je dôvod domnievať sa, že aj poistenci s rezervovaným postojom do takéhoto systému postupne vstúpia. Sme však za zachovanie možnosti slobodnej voľby." O vytvorenie elektronickej zdravotnej knižky budú môcť počas roku 2012 poistenci požiadať sami, potom sa im podobne ako deťom narodeným po 1. januára 2013 knižky vytvoria automaticky.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti považuje za nereálne, aby od januára 2013 mali poistenci elektronické zdravotné knižky. Rezort preto navrhoval, aby sa každému, kto by takúto knižku nemal k 1. januáru 2015, vytvorila do konca roku 2020. Ministerstvo zdravotníctva túto pripomienku neakceptovalo.

Pilotná prevádzka eHealth by sa mala spustiť od roku 2012, realitou by sa tak malo stať napríklad podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu cez internet. Majú sa tiež sprístupniť informácie o liekoch a ich dostupnosti, zdravotných pomôckach, poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí, zdravom životnom štýle, ako aj o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacienti by mali mať časom vytvorený elektronický chorobopis, zaviesť sa má aj elektronická preskripcia a medikácia.

Poskytovanie a sprístupňovanie informácií z elektronickej zdravotnej knižky bude možné len so súhlasom dotknutej osoby. Špecifický prípad bude predstavovať tzv. emergency data set, ktorý bude obsahovať informácie potrebné na záchranu života. Má sa vytvoriť aj elektronický preukaz poistenca.