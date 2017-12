V Nórsku prvý dátový prenos s pomocou holubov

Skupine nórskych počítačových nadšencov sa začiatkom mája podarilo rozšíriť možnosti internetu o novú komunikačnú technológiu: uskutočnili prvý prenos dát s pomocou poštových holubov.

24. máj 2001 o 8:10 Tomáš Bella

Prenášanou informáciou bol jednoduchý internetový príkaz ping, ktorý zisťuje dostupnosť určitého počítača v sieti. Kód tejto inštrukcie bol na odosielacom počítači vytlačený na papier a rozdelený na malé kúsky. Tie preniesli holuby ako tradičnú poštovú správu k niekoľkokilometrov vzdialenému cieľovému počítaču. Tu bol text opäť prevedený do digitálnej podoby s pomocou skenera a programu rozoznávajúceho písmo. Prenos 64 bajtov trval jednu hodinu 42 minút. O akcii informovali britská televízna stanica BBC a spravodajský server CNET.

Seriózny žartík

Technický protokol na začlenenie holubov do internetovej siete oficiálne existuje pod číslom RFC 1149 už od roku 1990. Napísal ho David Waitzman a je jedným z približne tridsiatky podobných technických štandardov, ktoré slúžia najmä na pobavenie ich tvorcov. Ďalším príkladom je Hypertextový protokol na obsluhu kávovaru (RFC 2324), sám Waitzman pred dvoma rokmi pridal ešte Protokol na overovanie kvality prenosu dát s pomocou holubov (RFC 2549).

V praxi však holubie prenosové kapacity prvýkrát využil až Klub užívateľov Linuxu z nórskeho Bergenu. Ako sa vyjadril jeden z účastníkov experimentu, „urobili sme to, pretože sa to dá, a pretože to ešte nikto pred nami neskúšal." Rýchlosť prenosu bola približne desatina bajtu za sekundu, majiteľ počítača pripojeného na internet cez vlastnú výkonnú holubiu chovnú stanicu by teda jeden e-mail sťahoval niekoľko hodín.

Problémy novej technológie

S problémom straty paketov, čiastok informácií prenášaných cez internet, sa potýkajú všetky siete a nevyhla sa mu ani nová technológia. Svoju úlohu nezvládli sieťoví administrátori - holubári - v bode príjmu informácie, keď boli zmätení množstvom vtákov prilietajúcich naraz, niektoré klietky nechali otvorené a viaceré pakety preto putovali späť k odosielateľovi.

Nedostatočne uvedomelé sa však ukázali aj niektoré holuby. Prvý kŕdeľ s paketmi totiž neletel priamo k cieľu, ale pridal sa k väčšej skupinke okololetiacich vtákov. „Naše holuby nechceli ísť domov, chceli lietať s ostatnými holubmi. Kto im to môže zazlievať?" píše sa v oficiálnej správe z projektu. Ako sa na Linuxovský projekt patrí, účastníci si v zlom zaspomínali aj na firmu Microsoft. Jeden z holubov totiž krátko po štarte vrazil do okna blízkej budovy. „No nie," zastenal jeden z programátorov, „Windows (okná) zasa spôsobujú problémy!"