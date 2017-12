Clive Barker's Undying: poďte sa báť v 3D

Vplyv skúseného spisovateľa na tvorcov hry je cítiť v každom kúsku ponúknutého strašidelného sveta, a hoci je hra len priamočiarou 3D akciou z vlastného pohľadu, má oproti konkurencií o dosť navrch.

25. máj 2001 o 15:09 MICHAL GARDIAN

Clive Barker, majster hororovej literatúry, si asi nemohol nevšimnúť rastúcu popularitu počítačovej zábavy a svoje autorské nadanie nasmeroval aj ku interaktívnejšej forme hororového diela, ktorou je dozaista práve počítačová hra. Vplyv skúseného spisovateľa na tvorcov hry je cítiť v každom kúsku ponúknutého strašidelného sveta, a hoci je hra len priamočiarou 3D akciou z vlastného pohľadu, má oproti konkurencií napríklad v podobe pred týždňom recenzovaného titulu Serious Sam o dosť navrch.

V prvom rade je to samozrejme prepracovaný príbeh nešťastného osudu írskej šlachtickej rodiny, do ktorého sa v úlohe Patricka Gollowaya, dobrodruha a špecialistu na veci nadprirodzené, sami zapojíte. Zdravý rozum velí nestrkať nos do temného sídla prekliatych Covenantov plného prízrakov a nevysvetlených úmrtí. Prosba o pomoc od priateľa, ktorý vám raz zachránil život a je len tak náhodou posledný z rodu Covenantov, sa však neodmieta. Vybavený starým dobrým šesťrannovým revolverom a čarovným amuletom teda stojíte pred bránou do veľkého sídla a úvahy nad tým, či vám to bolo treba, preruší až prvý blesk križujúci zatiahnutú oblohu nad nešťastným domom.

Od začiatku okultného dobrodružstva vás očarí štýlová grafika, ktorá vám svojimi temnými farbami, mrazivou hrou svetla a tieňa, dokonale odpornými nepriateľmi a šokujúcimi výjavmi z cudzích svetov možno privolá aj nejaký nepokojný sen. To celé by však nebolo nič bez dokonalej zvukovej kulisy. Zvukové efekty zbraní, „vŕzgavá" reč dverí a podlahy, šepot blúdiacich duší okolo a samozrejmý hukot vetra sa vám budú zdať miestami až príliš reálne a bude to chcieť oddych. Ten nepríde, ak sa rozhodnete postupovať ďalej a ďalej v príbehu zatratených súrodencov vášho priateľa a odmietnete sa vzdať boja s efektnými zbraňami, ktoré zahŕňajú aj perlu v podobe keltskej bojovej kosy. Chladnými vás iste nenechá ani možnosť používať niekoľko útočných a obranných kúziel, pred ktorými sa časom začne triasť každý záhrobník.

Na Clive Barker's Undying by sa dalo nájsť aj niekoľko nevyhovujúcich čŕt, napríklad prílišná linearita postupu a občas lacné pokusy o vaše vystrašenie, ale celkovo ide o veľmi atmosférickú a rozhodne nie nudnú hru.

www.undying.ea.com