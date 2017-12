Nová internetová doména .biz bude už v októbri

Už o štyri mesiace sa začnú na internete objavovať webové stránky pod novou doménou .biz.

24. máj 2001 o 0:09 (tba)

Tá bude určená pre súkromné firmy a mala by byť alternatívou „preplnenej" prípony .com. O konkrétnom postupe zavádzania novej domény rozhodla organizácia ICANN zabezpečujúca internetový doménový systém minulý týždeň.

Doména najvyššej úrovne .biz bude prvým významným rozšírením systému adresovania na internete od polovice 80-tych rokov. Čoskoro po nej by mala pribudnúť aj prípona .info a neskôr aj .museum, .aero, .coop a .pro a .name.

Stop cybersquatterom

V záujme zamedzenia tzv. cybersquattingu, obsadzovaniu domén obsahujúcich názvy veľkých firiem špekulantmi, stanovil ICANN prísny harmonogram zavádzania domény .biz do praxe. Do konca júna môžu všetky spoločnosti za určitý poplatok nahlásiť mená domén, ktoré podľa nich spadajú pod ich ochranné známky. V prípade, že sa neskôr niekto pokúsi takúto doménu zaregistrovať, bude informovaný o tom, že môže dôjsť ku konfliktu s právom inej spoločnosti.

Informovaná bude zároveň konkrétna spoločnosť, ktorá môže registráciu oficiálne napadnúť. Samotný proces prideľovania domén sa začne v júli a nové internetové adresy budú dostupné od októbra.

Podobný proces prebehne aj pri doméne .info, bude však trvať dlhšie a presný termín jej spustenia zatiaľ nie je známy.