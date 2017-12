Nový Pán Prsteňov na obzore

19. mar 2010 o 19:15 Ján Kordoš

Žánrovo ju môžeme zaradiť medzi akčné RPG. Ponúkne nám okrem príbehovej kampane a klasického multiplayeru aj kooperatívny režim až pre troch hráčov, ktorí si budú môcť vytvoriť vlastné Spoločenstvo v boji proti Sauronovi. V hre by sme mali spoznávať známe prvky a elementy Tolkienovskej ságy.

Podľa prezidenta Warner Bros. Studios máme zabudnúť na mainstreamové spracovanie určené pre masy, pôjde o dobrodružstvo pre dospelých hráčov s autentickými bitkami i príbehmi. Konečne by sme sa tak mali dočkať plnohodnotného spojenia akčných a RPG prvkov, na ktoré čakáme už roky. Mali sme tu síce duo výborných stratégií Battle for Middle-Earth a celkom sme sa pobavili i pri arkádovom Return of the King, ale inak slabá úroda.

Veríme, že Snowblind Studios sa podarí verne preniesť do hry známe lokácie a postavy, ktoré poznáme z kníh a filmov a taktiež pridajú i vlastné. RPG prvky by mali zahŕňať okrem úpravy charakteristík hrdinov (vlastnosti, nové skilly a špeciálne schopnosti) aj vylepšovanie zbraní. Okrem Lord of the Rings: War in the North sa túto jeseň z produkcie Warner Bros.-u dočkáme i ďalšej hry na motívy Pána Prsteňov s podtitulom Aragorn’s Quest pre PS2, PS3, Wii, DS a PSP.

UPDATE: Doplnený teaser z IGN:

Zdroj: VG 247, IGN,YouTube