Príťažlivá Bayonetta sa dočká pokračovania

19. mar 2010 o 12:30 Ján Kordoš

Mike Hayes zo Segy je s výkonom vývojárskeho tímu Platinum Games nadmieru spokojný a uznávaný vydavateľ s nim plánuje spolupracovať i naďalej, pričom jedným z ďalších projektov by malo byť práve pokračovanie Bayonetty. Určite nik neprotestuje.

Arkádová hra zameraná na náročnejších hráčov ocenili hlavne fanúšikovia „japonského štýlu hrateľnosti a bizarnosti“ – ale čo iné si pomyslieť o hlavnej hrdinke, ktorá sa radšej vrhne do priepasti za svojou lízankou, než aby sa venovala boju. Vynikajúca hra. Tvorca Bayonetty Hideki Kamiya na margo pokračovania Bayonetty prehlásil, že dvojka sa nám predstaví vo forme spin-offu.

Sega sa bude orientovať na hardcore herné publikum i naďalej, nechce plávať v priemerných vodách mainstreamu. Jej portfólio to len potvrdzuje: okrem Bayonetty to je napríklad strieľačka Aliens vs. Predator, špionážna akcia s RPG prvkami Alpha Protocol alebo neprekonateľný (aspoň do ďalšieho ročníku) Football Manager 2010.

