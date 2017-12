Robot pomáha ľuďom hýbať rukami

Robot Železná ruka pomáha pacientom hýbať rukami. Rýchlejšie sa tak zotavujú po mozgovej príhode.

19. mar 2010 o 11:42 TASR

JANOV. Nové robotické rameno pomáha ľuďom, ktorí utrpeli mozgovú príhodu, aby opätovne zvládli správne pohyby rúk. V časopise Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation to oznámil šesťčlenný tím, ktorý viedla Elena Vergaroová z Janovskej univerzity (Taliansko). Robota vyvinula s kolegami z takisto janovského Talianskeho technologického inštitútu.

Cvičenie robota s pacientmi spočíva aj v obyčajnom potriasaní rukou. Dostal síce priliehavé meno Braccio di Ferro (Železná ruka), no k pacientom je veľmi jemný. Dokazujú to prvé pokusy s robotom.

Ako používať ruky



"Naše predbežné výsledky získané pomocou tejto malej skupiny pacientov naznačujú, že koncepcia zariadenia je po technickej stránke dostatočne prepracovaná a jeho činnosť podporuje štatisticky významné zlepšenie pohyblivosti rúk. Budúce veľkomeradlové klinické pokusy by mali potvrdiť, že robotmi podporovaná fyzioterapia umožňuje dosiahnuť funkčné zlepšenia v každodenných činnostiach," povedala Elena Vergaroová.

Robot pacientom pomáha v úsilí hýbať rukou pri pohyboch nad stolom. Ťahá ruku do správneho smeru a jemne koriguje odchýlky. Vďaka tejto interaktívnosti robot pružne strieda rôzne úrovne pomoci a pacientov postupne učí, ako majú znovu používať svoje ruky.

Proti nesprávnemu pohybu



Pacienti po mozgovej príhode často pohybujú rukami nesprávne. Napríklad dvíhajú plece, aby zdvihli samotnú ruku, alebo sa nakláňajú dopredu trupom, namiesto toho, aby natiahli lakeť. Používanie takých nesprávnych vzorov bráni dosiahnutiu predchádzajúcich pohybových schopností a môže viesť až k opakovaným zraneniam z opotrebovania kĺbov.

"Tým, že robot nenásilne predvedie správne pohyby, môže pomôcť motorickému systému pacienta, aby sa naučil dráhu toho či onoho pohybu na základe novej skúsenosti," doplnila Elena Vergaroová.

Zdroj: Komuniké BioMed Central z 15.3.2010