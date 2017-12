Commodore 64 možno povstane z hrobu

19. mar 2010 o 8:20 Ján Kordoš

Predsa len by výkonné komponenty mali problém byť umiestnené tak blízko pri sebe a zároveň ostať chladené. A to všetko za rozumnú cenu, pretože osobný počítač so známym C-čkom v logu nebol nikdy výhradou len tých majetnejších. Návrat klasiky nie je potvrdený, obrázok je čisto informačný (ide o koncept z Gizmoda), ale ak by sa podarilo vydať nový Commodore v roku 2012, išlo by o okrúhle jubileum – pred 30 rokmi sa totiž dostal na trh pôvodný Commodore 64.

Zdroj: Kotaku, Gizmodo