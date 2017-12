Google definitívne odchádza z Číny

Google v januári oznámil, že ak mu Čína neumožní prevádzkovať necenzurovaný vyhľadávač, z krajiny odíde.Podľa informácií čínskych médií je už jeho odchod istou vecou.

19. mar 2010 o 7:08 SITA

ŠANGHAJ. Americká internetová spoločnosť Google definitívne opúšťa Čínu. S odvolaním sa na predstaviteľov čínskeho úradu na kontrolu internetu to uvádzajú piatkové vydania čínskych denníkov. Google ešte

tento krok definitívne nepotvrdil, podľa predstaviteľa spoločnosti, ktorého pod podmienkou anonymity denníky

citujú, by mal toto rozhodnutie oficiálne oznámiť v pondelok.

Google by podľa týchto informácií mal prestať fungovať na čínskom internete 10. apríla. Americký denník Financial Times už minulý týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že odchod Googlu z Číny je "na 99,9 percenta istý". Rokovania medzi Googlom a Pekingom o tom, ako by mohla spoločnosť prevádzkovať v Číne necenzurovaný vyhľadávač a zároveň tým neporušila čínske zákony, sa totiž podľa predstaviteľov spoločnosti nikam nehýbali.

Google oznámil, že zvažuje odchod z čínskeho trhu v januári po kyberútokoch čínskych hackerov, podľa všetkého najatých pekinskou vládou, na svoje stránky. Spoločnosť oznámila, že chce prevádzkovať necenzurovaný vyhľadávač, inak sa z čínskeho internetu stiahne. V rámci Googlu údajne až donedávna nepanoval na otázku odchodu z Číny jednotný názor.

Za to, aby firma pohrozila odchodom z krajiny, ak Peking nezruší cenzúru, bol spoluzakladateľ firmy Sergej Brin, ktorý zažil cenzúru na vlastnej koži ešte v bývalom Sovietskom zväze. Súčasný šéf Googlu Eric Schmidt bol podľa informácií denníka Wall Street Journal od začiatku proti takémuto kroku. Čína na vyhlásenie Googlu reagovala chladne. Ministerstvo zahraničia iba vyhlásilo, že firmy, ktoré chcú v krajine podnikať, musia dodržiavať čínske zákony.

Odchod Googlu, ktorý ovláda vo svojom segmente 36 percent čínskeho trhu, bude znamenať veľkú výhru pre jeho najväčšieho konkurenta, čínsky vyhľadávač Baidu. Google až do januára filtroval svoje vyhľadávanie pre čínskych používateľov internetu podľa požiadaviek čínskych cenzorov.

Tejto požiadavke Pekingu sa podvolili aj všetky ostatné veľké svetové internetové vyhľadávače. Číňania sa tak cez ne nemohli dostať ku stránkam, ktoré čínske komunistické vedenie z nejakého dôvodu považovalo za škodlivé.

Od januárového oznámenia spoločnosti, že chce aj v Číne prevádzkovať necenzurovaný vyhľadávač, sa čínski používatelia internetu môžu cez Google dostať minimálne k niektorým stránkam, ktoré boli dovtedy blokované. Organizácie bojujúce za ľudské práva neskrývajú svoje nadšenie nad počínaním Googlu a dúfajú, že jeho krok budú časom nasledovať aj ďalšie zahraničné spoločnosti.