Dajú sa zlacniť medzinárodné hovory z karty Prima?

29. apr 2002 o 11:43 Dr. Mobilný

Chcela by som sa opytat ako je to s volanim do zahranicia. Moj priatel na Prima kartu a plati az 26 sk/min. ked mi vola do zahranicia. Mohli by ste mi vysvetlit preco plati tak vela a poradit mi aby platil co najmenej. Dakujem

Dr. Mobilný odpovedá:

Zaokrúhlená suma, ktorú uvádzate je bežným tarifom, ktorý si spoločnosť Orange účtuje za hovory do zahraničia. Váš priateľ však môže telefonovať lacnejšie - prostredníctvom linky G1.

Je to služba, prostredníctvom ktorej je mobilný hovor do zahraničia vedený cez internet. Suma za minútu hovoru so I. tarifného pásma (Česká republika) je 13,70 Sk, v druhom tarifnom pásme (okolné krajiny) je to 17,70 Sk/min.

Používanie linky G1 je jednoduché, túto službu netreba ani aktivovať. Stačí, ak namiesto dvoch núl alebo znaku plus (+) pred medzinárodnú predvoľbu vložíte číslo 100.

Teda ak ste doteraz volali napríklad do Českej republiky cez predvoľbu 00420 2 xxx xxx, cez G1 vytočíte 100 420 2 xxxxxx.