Nový šéf bezpečnosti Microsoftu sa sústredí na zaplátanie dier v softvére

29. apr 2002 o 13:26 © TASR 2002

San Francisco 29. apríla (TASR) - Nový bezpečnostný riaditeľ Microsoft Corp Scott Charney sa mieni spoľahnúť na svoje predchádzajúce skúsenosti vo vládnych službách a zaplátať diery v softvére spoločnosti, ktorý sa stal populárnym terčom hackerov.

S. Charney si stanovil dve priority: preverenie produktov nového zamestnávateľa a spolupráca so zákazníkmi pri riešení možností ochrany kľúčových častí národnej počítačovej infraštruktúry, ktorá z veľkej časti pozostáva zo softvéru značky Microsoft.

Jeho postoj pritom odzrkadľuje radikálnu zmenu stratégie spoločnosti, ktorá postavila bezpečnosť na najvyššie miesto v prioritách, dokonca aj na úkor nových funkcií v produktoch. Microsoft však stále čelí nedôvere niektorých odborníkov na počítačovú bezpečnosť, ktorí si myslia, že šéfom bezpečnosti sa mal stať programátor. Softvérové problémy totiž vyžadujú časté záplaty a vyvolali nevôľu vlády, analytikov a podnikových klientov.

Ako informuje agentúra Reuters, S. Charney (46) pracoval ako riaditeľ divízie ochrany pred trestnou činnosťou v kybernetickom priestore spoločnosti PricewaterhouseCoopers a v rokoch 1991 až 1999 ako šéf odboru počítačových trestných činov a ochrany intelektuálneho vlastníctva na ministerstve spravodlivosti. S. Charney však berie kritiku svojho vymenovania s rezervou a upozorňuje na rodinné zázemie, keďže jeho otec bol správca systémov, ktorí vypracoval jeden z prvých programov na výplatu dividend elektronicky. Podľa jeho slov jeho práca pozostáva z dvoch častí - technickej a politickej, pričom z hľadiska prvej má okolo seba schopných, technicky vzdelaných ľudí.

Minulý rok bol pre Microsoft mimoriadne tvrdý, keď jeho imidž poškodila séria vírusov, napríklad, Nimda či Code Red, ktoré ohrozili stotisíce klientov spoločnosti. Problémy so serverovým softvérom Internet Information Server (IIS) boli také veľké a očividné, že analytik John Pescatore z Garnter Inc. vyzval používateľov k zmene softvéru a poisťovňa J.S. Wurzler im začala účtovať vyššie poplatky. S. Charney pripúšťa, že Microsoft musí zlepšiť proces zatvárania medzier v programoch a zlepšiť prehľadnosť a zjednodušiť prácu so softvérom. Podľa jeho slov konečný výsledok sa prejaví na výsledkoch.

Odborníci však na vyjadrenia S. Charneyho hľadia s nedôverou, ktorú charakterizujú slová jedného z nich: "Microsoft má za sebou dlhú tradíciu klamstiev o bezpečnosti. Nepotrebujem počúvať ďalšie prázdne slová."

