Fanúšikovia Bioware spolu precitli

V Bioware to stále žije. Dragon Age: Origins nedávno získalo viacero prestížnych ocenení Hra či RPG roku 2009. V januári sme sa dočkali Mass Effectu 2, ktorý o rok pravdepodobne tiež zopár takýchto ocenení pozbiera.

17. mar 2010 o 18:00 Slavomír Benko

No a už 19. marca sa k nám dostane prvý, a z toho čo sme videli a skúsili aj poriadne nadupaný, datadisk k Dragon Age: Origins s názvom Awakening, alebo Precitnutie. Prvýkrát sme si ho omakali už minulý týždeň na pražskej prezentácii v Electronic Arts. Možnosť poriadne sa nabažiť jeho atmosféry už ale dostalo oveľa viac ľudí než zopár buržujských novinárov. A to na veľkom zraze fanúšikov štúdia Bioware, ktorý prebehol minulú sobotu v Prahe. Nemohli sme na ňom samozrejme chýbať. OK, to sa len tak hovorí, mohli sme tam chýbať. Stačilo napríklad, aby sme neprišli, alebo aby nás nepustili dnu. Bola by to ale rozhodne škoda.

Organizátorov treba za výber oficiálneho programu, „charizmatického“ interiéru a polonahých tanečníc s ohňom rozhodne pochváliť. Celé fanúšikovské mecheche sa odohrávalo v troch miestnostiach stredovekej krčmy Anno Domini 1471, ktorá praskala vo svojich kamenných švíkoch. Počas 8 hodín sa ňou prehnalo minimálne 150 ľudí. Atmosféra ale nebola stiesnená, skôr družná. Tým, ktorí chceli nasávať informácie napríklad z prednášok či panelovej diskusie, stačilo zakotviť v hlavnej miestnosti. Tí, ktorí chceli iba nasávať, prípadne preferovali väčšiu mieru medziľudskej interakcie (teda chceli pokecať s kámošmi pri pive), mali k dispozícii vedľajšiu miestnosť. Tretia bola vyhradená hlavne nedočkavcom, čo si chceli Dragon Age: Origins – Awakening zahrať ešte pred oficiálnym vydaním. Nech už sa človek nachádzal v ktorejkoľvek miestnosti, zjednocujúcim prvkom všetkých návštevníkov bolo nadšenie z dobrých hier, a to bolo cítiť na každom kroku.



Fanúšikov Bioware sa všade veľa zmestí.

Moderovania akcie sa zhostil Tomáš Zvelebil – viacerí z vás si ho pamätajú napríklad ako bývalého šéfredaktora Score, dnes pripravuje herný program Game Page. Počas prvých vstupov musel bojovať s tradične nedôverčivým publikom. Nezabúdajte, že sme na akcii organizovanej herným vydavateľom Electronic Arts – podozrievavosť nekompromisných hráčov a hard-core fanúšikov je stále na mieste. Po pár desiatkach minút si už ale moderátor väčšinu publika získal, a to bezprostredne reagovalo na jeho pohotový a pomerne vtipný prejav.

Skoré popoludnie sa nieslo v znamení trochu dlhej, ale zato informačne nadupanej prezentácie o Bioware. Ujali sa jej Jaroslav Faltus, komunitný manažér EA, a Sebastain Chlum, teoreticky fundovaný fanúšik. Prezentácie imaginárne potľapkala po pleci všetkých priaznivcov štúdia a ukázala im, že sa rozhodne nemajú za čo hanbiť. Jedinečný prístup vývojárov k práci i kvalitatívne parametre ich produktov sú dostatočným dôvodom na fanúšikovskú oddanosť. Ako sme sa dozvedeli, tá je v našich česko-slovenských končinách pomerne vysoká – dokonca väčšia, ako v mnohých iných krajinách. Svedčí o tom aj fakt, že na našich trhoch (na českom výraznejšie než u nás) aj úzkoprofilový RPG titul ako Dragon Age konkuruje v predaji sériám The Sims, Need for Speed či NHL, teda omnoho komerčnejším značkám od EA.



Aj do takejto nenápadnej krčmičky. Nenadšeným vstup zakázaný.

Iste uznáte, že v takejto výdatnej fanúšikovskej základni je náročné určiť, ktorý z priaznivcov je ten najoddanejší. Všetci dostali možnosť o túto prestíž a nejaké tie ceny k tomu zabojovať. Prostredníctvom kvízu. Vedomostného kvízu. Ťažkého vedomostného kvízu. Veľmi ťažkého vedomostného kvízu. Týkal sa sveta Mass Effectu a Dragon Age. Ceny, od komixov cez hry po PC príslušenstvo, si odnieslo až 8 zúčastnených. Výhercovi, ktorý mal 23 správnych odpovedí z 25 šialených otázok, môžeme srdečne zagratulovať a zároveň zapriať, aby si stihol popri takom intenzívnom paření zariadiť aj osobný život (to si len závistlivo robíme srandu, keďže sme v kvíze nebodovali, fakt klobúk dole).

Panelová diskusia už zaujala menšiu časť publika, o to vášnivejšie sa ale zapájali niektorí jeho reprezentanti (tí s nedostatkom spoločenského cítenia a zmyslu pre konsenzus možno až príliš vášnivo). Medzi hosťami ste mohli nájsť člena vývojárskeho štúdia 2K Czech Martina Zavřela, redaktora Score Jana Vrobela, zástupcu prekladateľského tímu Dragon Age Martina Antonína a ďalších. Diskutovalo sa o obľúbených tituloch od Bioware či prístupe štúdia k narácii, porovnávala sa miera dopadu morálnych rozhodnutí na priebeh rôznych hier, hovorilo sa o radostiach a strastiach prekladu, marketingových ťahov vydavateľov, alebo potrebe či nadbytku násilia a sexu v hrách. Nie vždy sa zúčastnení zhodli, čo je v konečnom dôsledku dobre - inak by to bola nuda. Takto udržali pozornosť hŕstky nadšencov viac ako hodinu a pol.



Caesar by mal z EA radosť. Chlieb a hry. A pivo.

Diskusiou sa ale program nekončil. Po odovzdaní cien za najlepšie dobové kostýmy a krátkom predstavení Awakeningu sa navyše uberal čoraz neformálnejším smerom... A tak si návštevníci mohli postupne spestriť chvíľu a potešiť oko stredovekými tanečnicami alebo zápasníkmi, nahliadnuť do budúcnosti vďaka kartárke, či nechať sa obrať o pár drobných v hazardných stredovekých hrách. Tí najväčší vytrvalci dostali pred polnocou odmenu od tanečníc – vďaka veľkému úspechu sa vrátili, a tentoraz rovno s ohňom. Počas dňa zazneli fámy, že sa zjaví aj Liara v bikinách. Poctivou investigatívou, ergo systematickým popíjaním s organizátormi sme sa dopracovali k poznaniu, že boli tieto informácie dokonca založené na pravde. Veľa by teda nechýbalo a...

Ako zástupcovia médií sme boli nastražení aj na negatívne stránky akcie s odhodlaním o nich informovať. Nejaké zásadné nedostatky sa však nevyskytli a hnidopišiť za každú cenu nebudeme. Kritiku môžeme skôr namieriť do publika. Človek by očakával sebareflexiu od jeho minimálne adolescentných, vo väčšine priam dospelých zástupcov. Našlo sa žiaľ aj zopár takých, čo odišli bez úhrady svojho konzumačného lístku (pritom treba zdôrazniť, že výdatná stredoveká hostina a voda boli zadarmo pre všetkých), prípadne rušili svojim hlučným prejavom počas diskusie. Hoci to previnilcov už spätne neutíši, nezaplatí ich manká a ani nevytiahne z anonymity, týchto našich pár riadkov kritiky a vaše morálne odsúdenie im zaslúžene patria.



Tí, čo sa v škole naučili odpisovať, mali výhodu.

Zhrnutie? Vydarená akcia. Či už beriete EA ako vydavateľa vašich obľúbených titulov alebo nenásytné monštrum na hernom trhu, za takýto fanúšikovský zraz je objektívne jeho lokálnej pobočke a šikovným organizátorom poďakovať. Komerčný rozmer sa akcii uprieť nedá, dôležité ale je, že jej nedominoval. A nemôžeme predsa kritizovať firmu za to, že sa snaží zaujať a predávať svoj tovar. EA na to ide aj cestou hýčkania komunity okolo svojich hier - a keď to bude robiť takýmto nevliezavým a kvalitným spôsobom, radi sa hýčkať necháme. Informácie z prvej ruky, príjemní ľudia pokope, dobré jedlo a program zadarmo, súťaže, stolné či kartové hry... Trúfam si povedať, že kladná odozva návštevníkov dala základy novej tradícii a povedie k ďalším ročníkom fanúšikovského zrazu Bioware. A možno príde aj Liara.

O Bioware Že je Bioware kanadské štúdio, ktoré ma na svedomí perly ako Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic či Mass Effect, netreba obzvlášť pripomínať. Že bolo založené v roku 1995, si môžete prečítať aj na Wikipédii, takže sme pre vás z prednášky radšej vybrali niektoré zábavnejšie fakty: Keď ste si zmýlili školu a prišli na to neskoro, nezúfajte, stále máte šancu preraziť. Bioware založili traja čerství absolventi medicíny. Dvaja z nich, Greg Zeschuk a Ray Muzyka, guruovia v hernom svete, sa doteraz aktívne podieľajú na vývoji každej hry svojho tímu.

Bioware má približne 500 zamestnancov, koľko z nich pracuje na konkrétnych projektoch, štúdio neprezrádza.

Celosvetový priemer hodnotenia (gamerankings.com, metacritic.com) všetkých hier od Bioware je okolo 90 percent.

Štúdio je známe prepracovanou kontrolou kvality svojich projektov. Má vybudovanú sieť stoviek a stoviek dobrovoľných i profi testerov, ktorí pri odhaľovaní chýb pred vydaním bojujú o svoju prestíž a dostavajú achievementy. Počas testovania Dragon Age bol jeden achievement aj za tromfnutie Raya Muzyku v počte odohraných hodín za týždeň. Nikto ho nezískal.

Aj napriek otvoreným svetom a vysokej miere dopadu volieb hráča sa začali objavovať kritické ohlasy na predvídateľnosť niektorých momentov, neustále sa opakujúci vzorec rozhodnutí hier od Bioware. Tvorcovia ohlásili odhodlanie bojovať s týmto klišé vo svojich ďalších projektoch, na čo sme mimoriadne zvedaví.

Bioware momentálne vyvíja MMORPG zo sveta Star Wars. Otvorene o ňom hovorí ako o najkomplexnejšom projekte zábavného priemyslu a vyzývateľovi kráľa online hier, World of Warcraft. Okrem prídavkov a pokračovaní sérii Mass Effect a Dragon Age štúdio pracuje na ďalšom projekte, ktorý však ešte verejnosti neodhalil.



Veľký kvíz, veľký víťaz.

O Dragon Age: Origins – Awakening Hráč sa postaví na čelo Šedých strážcov a musí sa vysporiadať s novou hrozbou vo Fereldene. Čo všetko táto hrozba zahŕňa, ešte nevie (to je len dobre). Arcidémon je síce mŕtvy, to ale neznamená, že s ním aj celá temná horda. Nepriateľ rozhodne zmúdrel. Svedčí o tom už len fakt, že nový šéf Darkspawnu vie rozprávať, alebo že vznikajú z nepriateľských vojsk rôzne frakcie, ktoré zdatne intrigujú.

Datadisk dosahuje hracej doby 20-30 hodín a smelo týmto parametrom pokorí mnohé „regulérne druhé časti“.

Už pôvodná hra nebola práve najveselšia. Ako sme aj sami okúsili, datadisk je ešte trochu drsnejší, čo sa prejavuje napríklad správaním a charaktermi NPC, dialógmi či „naturalistickými“ príbehovými zvratmi.

Ak si importujete save z pôvodnej hry, všetky dôležité rozhodnutia sa prenesú a svet sa ďalej vyvíja podľa nich. Preniesť si postavu môžete, aj keď ste pôvodnú hru nedohrali, nedá sa s ňou už ale po prejdení datadisku vrátiť do Origins.

Hráč začína okolo 20 levelu a je to na jeho schopnostiach aj cítiť. Jedným z nových „epických“ ťahov je napríklad možnosť zlikvidovať hŕstku slabších nepriateľov jedným kúzlom či švihom meča. Level cap je 30.

Okrem klasického RPG gameplayu pribúdajú nové prvky hrateľnosti – musíte sa napríklad starať o svoju zverenú provinciu či najímať ľudí.

Trochu čísel: hra obsahuje 3 nové reťazce schopností (rytie rún, vitalita, čistota - ale asi nie tá „pol života“), 56 nových talentov a kúziel (plus ich nové vzájomné kombinácie), 3 nové špecializácie (k už pôvodným štyrom) pre každú triedu, 500 nových predmetov. Hra tiež vylepšuje systém používania rún či alchýmie.

Awakening má „iba jeden“ začiatok. Pomerne zvláštna výčitka, ale zhýčkali nás samotní tvorcovia, keď nám možných začiatkov dali do pôvodnej hry rovno 6.

Na hranie datadisku je potrebné vlastniť pôvodnú hru Dragon Age: Origins. PC verzia u nás vychádza v českej lokalizácii 19. marca. V krabicovej verzii bude dostupná aj Xbox 360 verzia, pre Playstation 3 je Awakening celosvetovo iba v digitálnej distribúcii.

Viac info o pôvodnej hre / viac info o datadisku.



Vášnivá a ešte aj panelová diskusia.

Rýchlo prejdi a neotravuj alebo odvážni šli s kožou na trh...

...odvážnejší aj s kostýmom.

Ľahká úloha: nájdi speváka. Ťažká úloha: nájdi šéfredaktora herného magazínu.



Je dobré znamenie, keď sa veštica rehoce z vašich kariet?

Ešte si myslíš, že Dragon Age je lepší ako Mass Effect?

Keď viete o Bioware viac, ako títo dvaja páni, gratulujeme.

Na zraze fantasy fanúšikov nemôžu chýbať firebally.

Zdroj foto: EA