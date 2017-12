Predstavenie MMO pretekov Need for Speed: World

17. mar 2010 o 10:35 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/14457/

Nápad to je rozhodne chvályhodný, počkajme si však na jeho prevedenie. Hrateľnosť bude podobná skôr predposlednému – a nie príliš podarenému – Need for Speed: Undercover s arkádovejším jazdným modelom a preháňaním sa po uliciach mesta vo vylepšených vozidlách s policajtmi v pätách.

Zdroj:Fileshack