Tretí rozmer si kúpite už o pár dní

Samsung oficiálne začne predaj 3D televízorov u nás 1. apríla. Datart ich chce ponúkať už v marci, Nay a Electro World hovoria o začiatku predaja v apríli.

17. mar 2010 o 0:00 Denisa Čimová

BRATISLAVA. Do dvoch týž­dňov by sa mal rozbehnúť predaj 3D televízorov na našom trhu. Viaceré špecializované predajne aj internetové obchody potvrdili, že ich začnú ponúkať už koncom marca alebo v apríli.

Ponuka značiek sa bude rozširovať postupne. V júni, keď sú majstrovstvá sveta vo futbale, by už mohli byť s televízormi na trhu zastúpení všetci ich výrobcovia. Šampionát môže totiž ich predaj dobre naštartovať.

Prvý bude Samsung



Už v marci začne predávať 3D televízory Datart. Pre SME to potvrdil Jan Špaček z reťazca. Ako prvé predstaví televízory značky Samsung, ktorá oficiálne spustí ich predaj na našom trhu 1. apríla. V apríli Datart ponuku rozšíri o televízory Panasonic, neskôr aj o ďalšie značky.

Začiatkom apríla by sa mohli objaviť 3D televízory aj v elektrodomoch Nay. V apríli a máji by mali byť v ponuke predajní Electro World. Podľa Jána Gabriša, obchodného manažéra pre čiernu techniku a telekomunikácie tohto reťazca, by sa mali 3D televízory Samsung a Panasonic objaviť na trhu v apríli, Sony v máji a LG v lete.

V apríli chcú zaradiť 3D televízory do ponuky aj internetoví obchodníci. „Máme iba približný termín začiatku ich predaja na slovenskom trhu, a to je začiatok apríla. Vtedy začnú platiť cenníky s novým sortimentom niekoľkých výrobcov," povedal Pavol Franko, obchodný riaditeľ Internet Mall Slovensko, ktorá prevádzkuje obchod na webe Mall.sk. V ponuke Hej.sk by mali byť do polovice roka.

Zaradiť 3D elektroniku do sortimentu naopak neplánuje Hypernova. Diana Chovancová­ Stanková, hovorkyňa reťazca, to odôvodnila tým, že výrobky moderných technológií vyhľadávajú zákazníci hlavne v špecializovaných predajniach.

Predajú sa desiatky kusov?



Na našom trhu si 3D televízory kúpi len úzky okruh zákazníkov, vraví Ľubomír Drahovský, analytik agentúry Terno. Predpokladá, že do konca roka sa tu predajú len desiatky kusov. Slabší záujem očakáva nielen pre ich cenu.

V ich neprospech podľa neho hovorí aj to, že možnostiam 3D televízorov nie je štandardne prispôsobené vysielanie u nás a nie je tu ani dostatočná ponuka filmov v tomto formáte. Z pohľadu spotrebiteľov, ktorí citlivo reagujú na referencie, nie sú zanedbateľné ani nejednoznačné hodnotenia testovaní výhod 3D televízorov.

Záujem o kúpu 3D televízorov nielen na našom, ale aj širšom stredoeurópskom trhu môže pritom pomôcť výrobe u nás. Galantský závod Samsung Electronics Slovakia vyrába 3D televízory práve pre trh krajín strednej a východnej Európy. Výrobu 3D televízorov rozbehol v tomto roku aj nitriansky závod Sony.