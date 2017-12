Američania už chodia viac na Facebook ako na Google

Najpopulárnejšia sociálna sieť v Amerike predbehla aj najväčší vyhľadávač.

17. mar 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Správanie internetových návštevníkov sa mení. Pozícia internetového gigantu Google už nie je neotrasiteľná. Minulý týždeň na americkom internete prvýkrát kraľoval Facebook.

Google nestratil, Facebook získal

Ukázalo sa, že obyvateľov Spojených štátov zaujíma viac to, čo robia ich priatelia, než vyhľadávanie informácií. „Facebook vyrástol," komentuje to český novinár Miloš Čermák. „Ľudia asi hľadajú veci rovnako ako predtým, no zrazu ich viac používa sociálnu sieť."

Ondrej Urban, ktorý sa podieľal na slovenskom preklade Facebooku, hovorí, že ľudia chcú mať jednoducho isté veci spoločné. „Je to signál, že takéto médiá sú už i marketingovo dôležité."

Aj na Slovensku sa v minulom týždni na Facebooku „pohybovalo" viac ľudí ako vo vyhľadávačoch.

V prípade Ameriky sa tak podľa prieskumov Hitwise od roku 2007 stalo prvý raz. Google totiž za posledné tri roky návštevnosti stránok jednoznačne dominoval. Pred tromi rokmi však gigant rovnako zosadila sociálna sieť, vtedy to bol MySpace.

Google ako Facebook a Facebook ako Google

„Dalo sa to čakať," hovorí mediálny analytik Čermák. „Facebook už predtým porážal Google v strávenom čase. Kým na sociálnej sieti trávili surferi zhruba sedem hodín mesačne, na Googli a jeho e­mailovej službe asi hodinu a pol."

Zostrujúci sa boj medzi dvomi službami, ktoré ovládajú značnú časť internetu, však naznačujú nielen aktuálne čísla návštevnosti. Google nedávno začal do svojej e­mailovej služby dopĺňať prvky sociálnych sietí.

Chce tak odpovedať na 185-percentný medziročný nárast Facebooku. Návštevnosť vyhľadávača totiž narástla iba o deväť percent. Facebook sa zase chce pustiť do vlastnej e­mailovej služby.