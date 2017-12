Plants vs. Zombies - kvetinou ani nemŕtveho neudrieš

Kvetiny proti zombíkom? Neskutočne návyková zábava tentoraz aj bez Steamu!

16. mar 2010 o 18:15 Ján Kordoš

Príťažlivosť jednoduchých hier stojí na pevných nohách: prostý, no nie primitívny koncept zabalený do príjemného kabátu. Princípy týchto „hračiek“, casual hier, je skutočne jednoduchý, okamžite pochopiteľný, no postupom času, s hodinami strávenými s hrou, zistíte, že spustená lavína malých nápadov dokonca dostala hru v niektorých komplexných systémoch na úroveň dnešných „veľkých“ projektov. Len v trochu inej podobe. Hrateľnosťou ich však často prevyšuje.

Titul Plants vs. Zombies sa objavil minulý rok a hráči si ho mohli stiahnuť prostredníctvom digitálnej distribučnej siete Steam. Úspech však presvedčil osvedčeného tvorcu casual projektov, spoločnosť PopCap, aby investovala aj do klasickej, krabicovej verzii. Plants vs. Zombies sa tak môže dostať úplne ku každému za pomerne malý peniaz. Príbeh je absurdný, avšak podaný s riadnou dávkou nadhľadu: útočiaci zombíci ovládli svet a vy musíte ubrániť útočisko šialeného Davea, ktorý... proste sa nemáte čo pýtať, Dave má vo svojom príbytku omnoho dôležitejšie veci na práci, takže hybaj ho odrážať ataky nemŕtvych.



Hrdinské záchranárske práce vykonávate prozaickým spôsobom: keďže milé slovo na potácajucich sa zombíkov neplatí, vysadíte rastlinu. Napríklad tú, ktorá strieľa po nemŕtvych bioprojektily. Iné rastliny slúžia čisto na obrannú činnosť ako nepriechodné valy, ďalšie strieľajú po krivke a nie priamke, nechýba vylepšovanie kvetín, špeciálne výbušné alebo mäsožravé, ktoré útočia len pri priamom kontakte, no na druhú stranu im nejakú chvíľu trvá, pokým sústo prežujú. Ak sa dostane nemŕtvy do kontaktu z rastlinou, začne ju pekne papať a stačí zopár hryznutí a kvetinka sa vybrala na dlhú cestu tráviacim traktom. Princíp extrémne podobný známym „tower defense“ hrám je jednoduchý, pochopiteľný a zábavný. Na začiatku navyše extrémne chytľavý.

Vašou základnou a jedinou surovinou sú „slnečné lúče“ v podobe žltých žiariacich objektov, ktoré vám za dňa padajú z neba, no investovať musíte do slnečníc, ktoré vám lúče produkujú o čosi častejšie. Predstavte si plochu 5x10 štvorcov a nutnosť zabezpečiť si ako zdroje, tak aj obranu. Zombíci putujú z pravej strany smerom doľava, kde je zas vaša základňa, čiže dom, miesto, kam sa nemŕtvi nemôžu dostať. Pravidlá sú jednoduché: musíte vydržať nápor X zombíkov a postupujete do ďalšej úrovne. Odmenou za každú splnenú je odomknutie novej kvetinky, finančná odmena (hra obsahuje aj klasický obchod, kde nakupujete špeciálne kvetiny a iné bonusy). Obmedzení ste počtom slotov na kvetiny v danej úrovni, takže si musíte dobre rozmyslieť, s akým arzenálom pôjdete do bitky.

Verte, je to chytľavé a náramne zábavné. Hodiny presedíte pri hraní a ani nezaregistrujete, kedy sa za oknami zrazu zotmelo / skončila obedná prestávka / vyšlo slnko. Niektoré hry vás neskutočne chytia, stanú sa neškodnou drogou, to áno a Plants vs. Zombies je jednou z nich a ako sami vidíte, vôbec nemusí ísť o dlhé roky vyvíjanú hru. Menšia poznámka: zdraviu vám hranie neškodí, zlepšujete si periférne videnie, strategické myslenie a postreh. Motivácia rastie každou úrovňou, tie sa postupne obmieňajú. Ak hráte v noci, nemôžete sa spoliehať na grátis prísun slnečnej suroviny z neba, všetko stojí na vašich slnečniciach, no na druhú stranu máte možnosť stavať špeciálne huby. Niektoré sú úplne zadarmo a čakáte len vopred daný časový interval potrebný pre „nabitie“ používania daného predmetu. Neskôr sa hra presunie na zadný dvor domu, kde na vás čaká bazén, do ktorého patria buď vodné rastliny alebo je nutné najprv postaviť lekno. Napokon si vychutnáte i záverečný atak na streche, kde zas využijete rastliny strieľajúce po krivke.

Ani zombíci nie sú typovo monotónni. Klasickí sú ľahkým sústom, s kužeľom na hlave vydržia viac a naučíte sa tých s vedrom na krku neignorovať. Potom tu máme plávajúce ekvivalenty alebo špeciálnych skokanov, ktorí preskočia prvú prekážku, tancujúceho Jacksona (hra vyšla pred úmrtím tohto speváka) so sprievodom štyroch parťákov, zombíkov priviazaných na balóne (musíte ich zostreliť kaktusom), nemŕtvych na rôznych vozidlách či oblečených do drese amerického futbalu (tí vydržia mnoho), zombíkodôchodcov (ak ich vyrušíte pri čítaní novín, s hysterickým krikom sa rozbehnú vpred) a mnoho ďalších. Variabilita je navrhnutá dôkladne – na každého platí čosi iné a musíte tak váš výber prispôsobiť zoskupeniu útočiacich nemŕtvych (vopred vidíte, kto sa boja zúčastní). Nesmierne chytľavá zábava.

Po dohratí 50 „príbehových“ úrovní sa nič nekončí, práveže začína. Máte totiž možnosť odohrať už raz splnené úrovne s kompletnou výbavou kvetín a navyše máte v obchode nakúpený len zlomok bonusov. Tu sa dá mierne posťažovať na príliš vysoké ceny, takže ani po hodinách hrania nebudete za vodou, ale musíte krvopotne šetriť. Okrem kampane sa vám odomknú tri nové módy: survival, puzzle a challange. Netreba všetky nové módy ani rozpitvávať, úplne postačí, ak prezradíme, že rôznorodosť hrania okamžite dvíhajú o stovky percent a ponúkajú úplne odlišnú zábavu. Zahráte si napríklad akúsi odrodu bowlingu, budete rozbíjať vázy na ploche (buď v nej nájdete zombíka alebo rastlinu, takže musíte pri obmedzenom počte váz strategicky premýšľať ktorú a kedy rozbijete) alebo dokonca si vyskúšate úlohu zombíkov! Variabilita jednotlivých možností je až neskutočne pestrá.

Spracovanie je samozrejme čo najjednoduchšie, hra musí bežať na širokom spektre počítačov, najlepšie i na kancelárskych strojoch, slabších notebookoch či netbookoch. Grafika je plne funkčná, správne strelená, ironická. Zombíkom síce odpadávajú končatiny alebo hlava, no všetko je vykreslené v komixovom štýle, prípadne spôsobom pre deti vôbec nie násilnom. Podobné kúsky totiž videli hoc i v Tomovi a Jerrym. Hudba je jednoduchá, základná melódia nevtieravá i po hodinách hrania. Pazvuky zombíkov sú zostavené z primitívnych samplov. Keďže sa nedá písať ani o umelej inteligencii, vidíte v hornej časti článku iba výsledné hodnotenie. Ak by ste chceli vedieť približnú dobu hrania, pokojne si rezervujte celý víkend. Alebo týždeň. Či radšej dva? Chytľavosť je vskutku až zarážajúco pôsobivá.

Plants vs. Zombies nemožno porovnávať s produkciou veľkých hier. Na rozdiel od mnohých z nich však dokáže zaujať omnoho jednoduchšie a okamžite. Vsádza na jednoduchosť a príťažlivosť zábavného konceptu. Tých pár drobných sa oplatí investovať za zopár MB. Minimálne už len preto, aby ste si pripomenuli hrateľnosť a zábavu starších hier, ktoré nepotrebovali ku svojmu chodu drahý počítač. Pozor však na návykovosť, od rozohratej partie sa odísť nedá.