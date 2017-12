Bábätká sa rodia ako tanečníci

Malé deti majú podľa vedcov predpoklady na cítenie rytmu. Lepšie ako na reč.

BRATISLAVA. Možno tiež poznáte tie viac i menej zábavné videá šíriace sa internetom, kde bábätká tancujú na nejakú hudbu. Anglickí vedci tvrdia, že to nie je náhodné správanie ani výnimočná láska k hudbe. Všetky bábätká (na ilustračnej snímke TASR/AP) vraj majú rytmus v sebe predprogramovaný, výsledkom čoho je rytmický pohyb. Odborníci z University of York to napísali v magazíne Proceedings of the National Academy of Science.

Tím pod vedením Marcela Zentnera tvrdí, že predispozícia cítiť a reagovať na rytmus je oveľa vyvinutejšia ako schopnosť hovoriť. Vedci zároveň ukázali, že čím sú batoľatá schopnejšie pohyby synchronizovať s hudbou, tým viac sa smejú. Dôležitá však nie je melódia, deti reagujú na údery bicích.

„Teraz ostáva pochopiť, prečo sa u ľudí táto schopnosť vyvinula,“ povedal podľa Daily Telegraph Zentner. „Jednou možnosťou je, že (u detí) bola cieľom prírodného výberu sama hudba, inou, že sa táto schopnosť vyvinula z úplne iného dôvodu, no nakoniec sa ukázala relevantnou aj pri hudobných procesoch.“