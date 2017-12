Doména .com oslavuje 25 rokov

Dnes uplynulo presne 25 rokov od registrácie prvej webovej stránky s koncovkou .com. Úplne prvá webová stránka s touto koncovkou patrila americkej počítačovej spoločnosti Symbolics.

15. mar 2010 o 15:55 (sita)

V súčasnosti je zaregistrovaných už takmer 86 miliónov webstránok s doménou prvej úrovne .com a ich počet dennodenne narastá.

V roku 1985 však okrem spoločnosti Symbolics malo koncovku .com iba ďalších päť webstránok a milión zaregistrovaných webových stránok s touto koncovkou sa podarilo dosiahnuť až v roku 1997. Odvtedy však tento počet začal prudko stúpať a do roku 2000 ich bolo už približne 21 miliónov.

Predstavitelia americkej spoločnosti VeriSign, ktorá je okrem iného aj správcom domén prvej úrovne .com, považujú zavedenie tejto koncovky za jednu z najvýznamnejších udalostí v histórii internetu. "Toto výročie je naozaj významné, pretože dokazuje, že koncovka .com je dobre známa a ľudia ju radi používajú. Kto by bol vtedy tipoval, kam internet za tých 25 rokoch dospeje. Dnes môžeme s istotou povedať, že šlo o prelomovú udalosť," uviedol pri príležitosti 25. výročia domény riaditeľ spoločnosti VeriSign Mark McLaughlin.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.