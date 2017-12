Vedci zistili, ako hady vidia v tme

Americkí vedci odhalili mechanizmus, vďaka ktorému niektoré druhy hadov dokážu vnímať infračervené žiarenie.

15. mar 2010 o 15:40 SITA

BRATISLAVA. Americkí vedci z Kalifornskej univerzity v San Franciscu zistili, na akom princípe fungujú termoreceptory niektorých druhov hadov ako sú napríklad štrkáče, veľhady alebo pytóny. Z ich výskumu vyplýva, že hady infračervené žiarenie skôr cítia než vidia.

Termoreceptory u hadov sú dve malé jamky nachádzajúce sa medzi okom a nozdrami. Hady pomocou nich dokážu zaznamenávať infračervené žiarenie a zamerať a uloviť tak svoju korisť, ktorá ho vyžaruje, aj v úplnej tme.

Väčšina štrkáčov, veľhadov a pytónov dokáže týmto spôsobom presne lokalizovať svoju korisť do vzdialenosti jedného metra, u štrkáča druhu Crotalus atrox je to však až desať metrov. Vedci však až doteraz nevedeli, aký mechanizmus umožňuje hadom premeniť infračervené žiarenie na nervové impulzy. Niektorí predpokladali, že za to môže fotochemický proces, vďaka ktorému hady dokážu vidieť v infračervenom spektre.

Molekulárny biológ David Julius z Kalifornskej univerzity v San Franciscu však zistil, že termoreceptory na hlave hadov registrujú infračervené žiarenie ako teplo. Keď sa toto žiarenie dostane do kontaktu s pokožkou termoreceptorov, vnútri sa zahreje tenká membrána, ktorá dokáže zaregistrovať aj nepatrné rozdiely v teplote.

Po zahriatí membrány sa prenesie tento signál na nervové vlákna, ktoré následne aktivujú proteín TRPA1. U cicavcov vrátane človeka je tento proteín receptorom bolesti. Na základe týchto poznatkov preto odborníci predpokladajú, že hady infračervené žiarenie nevidia, ale cítia.