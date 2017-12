V Codemasters pracujú na Colin McRae Dirt 3

15. mar 2010 o 15:30 Ján Kordoš

Nie je veľkým prekvapením, že v internom vývojárskom štúdiu Codemasters UK pracujú na pokračovaní DIRT 3, ktoré potvrdil pre magazín Edge Gavin Cheshire. Prvým diel podľa neho reštartom oproti pôvodnej sérii, Dirt 2 zas reštartom a zmenou oproti Grid a v trojke nám chcú tvorcovia zas preniesť sériu niekam inam.

Možno by však neuškodil návrat ku koreňom, veď poriadne rely preteky sme tu nemali od Richard Burns Rally, a to je už nejaký ten rôčik dozadu. Týmto smerom s veľkou pravdepodobnosťou v Codemasters nevyberú, no vedia o príliš veľkej „americkosti“ v hre, takže ku zmene určite dôjde. Nehodia síce za hlavu všetky nápady z posledných dielov, no k miernemu prekopaniu hry určite dôjde. Začať by napríklad mohli voľbou systému menu: 3D prechádzanie sa po karavane síce prvýkrát vyzerá dobre, no po hodinke pretekania to jednoznačne zbytočne zdržuje a unavuje.

Zdroj: Kotaku, EdgeOnline