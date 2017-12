Najlepšie české dokumenty budú na webe zdarma

Filmový portál Docalliancefilms.com opäť ponúkne zdarma najlepšie nové dokumentárne filmy z Česka. Je medzi nimi aj najnavštevovanejší domáci dokument v českých kinách v roku 2009 - Vítejte v KLDR! v réžii Lindy Jablonskej.

14. mar 2010 o 10:00 (sita)

"Od soboty 13. marca do nedele 21. marca ponúknu prevádzkari portálu opäť zdarma na streamovanie Auto*Mat (2009) Martina Marečka, film Občan Havel přikuluje (2009) Jana a Adama Novákových, Vítejte v KLDR! (2008) režisérky Lindy Jablonskej a dvadsaťminútovú ukážku zo Zapomenutých transportů do Polska (2009) historika a režisérka Lukáša Přibyla, ktorý bol za tento film ocenený Cenou českých filmových kritikov a Českým levom za najlepší dokument roka 2009," uviedla pre denník Právo Martina Reková z agentúry 4press.

Portál Docalliancefilms.com ponúka po celý rok za neveľký poplatok, ktorý sa líši v závislosti od vybraného formátu, vyše 350 dokumentárnych a experimentálnych snímok prevažne z Európy. Takmer polovicu je možné sledovať v českom alebo slovenskom jazyku, ostatné tituly majú anglické titulky.

"Internetová distribúcia predstavuje doplňujúci článok na ceste filmu od tvorcov k divákovi v poradí kino, televízia, DVD a potom internet. K tomu vzniká mnoho dokumentov, ktoré sa nedostanú do kinodistribúcie, niekedy ani do televízie, tu fungujeme ako distribučný kanál priamo my," vysvetlila Jana Ptáčková z portálu.

Informáciu priniesla webová stránka www.novinky.cz.