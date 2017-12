Opera Mini už aj pre Android

Vývojári z Opery nahryzli pre svoj prehliadač novú platformu. Pre smartfóny so systémom Android predstavili Operu Mini vo verzii 5. Zatiaľ iba v testovacej, beta verzii.

15. mar 2010 o 0:55 Milan Gigel

Ak je niečím pre používateľov zaujímavá, je to jej rýchlosť. Tá je pri načítavaní stránok o poznanie vyššia ako pri prehliadači, ktorý je súčasťou Androidu. Opera to dosahuje svojimi servermi, ktoré zoptimalizujú stránku tak, aby stačilo preniesť minimum dát a vykresľovanie v mobile bolo čo najjednoduchšie. Kompresia, zmena veľkosti obrázkov, či formátovanie – všetko sa pripraví skôr, ako sú dáta odoslané do mobilu.

Prehliadač dokáže spravovať heslá, pracuje so záložkami a dokáže synchronizovať nastavenia so stolovým počítačom. Prehliadač si môžete stiahnuť na adrese http://m.opera.com/next.