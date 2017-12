Obedná pauza: nezastreľte šteniatko

15. mar 2010 o 11:30 Slavomír Benko

...okrem toho, že by vám potom zo seba nemuselo byť najlepšie, by ste ešte aj museli odznova opakovať všetky levely. Don't Shoot the Puppy je frustrujúca a masochistická hra, ktorá má tie najlepšie dispozície liezť vám na nervy. Bavte sa. Ovládanie:

Myš. Dnešnú pauzu vám odporučila Zuzana Farkašová. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.