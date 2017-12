USA: Počítačoví kriminálnici sú aktívni ako nikdy predtým

Internetoví podvodníci pripravili v roku 2009 obyvateľov USA o rekordnú sumu 560 miliónov dolárov. Je to o 110 percent viac ako v roku 2008. Najvyššie sumy (650 dolárov) uchmatli podvodníci mužom - v priemere o tretinu viac ako ženám (500 dolárov).

15. mar 2010 o 20:46 TASR

Informoval o tom portál spiegel.de s odvolaním sa na štatistiku Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorú do svojej výročnej správy zahrnulo Internet Crime Complaint Center (IC3), zhromažďujúce hlásenia FBI a štátnej agentúry NW3C o počítačovej kriminalite.

Vývoj je znepokojujúci: Počet hlásení o škodách stúpol o 22 percent, spôsobená škoda z vyšetrovaných prípadov sa zdvojnásobila. "Zločinci vymýšľajú čoraz rafinovanejšie spôsoby ako oklamať dôverčivých používateľov. Internetový zločin sa rozvíja tempom, ktoré by sme si pred piatimi rokmi nevedeli predstaviť," povedal šéf NW3C Donald Brackman.

Najnovšia správa IC3 má 26 strán. Centrum ich zverejňuje od roku 2005. Údaje v správach neboli získané prieskumom, ale zahŕňajú skutočne ohlásené prípady. Nevýhodou takto zhromaždených údajov však je, že nezachytávajú podvody malého rozsahu, ktorých je značné množstvo.

FBI z údajov zostavila rebríčky za rok 2009 pre rôzne demografické skupiny. Napríklad priemerná škoda spôsobená internetovým podvodníkom činila vlani 575 dolárov. O najvyššie sumy prišli ľudia vo veku 40-49 rokov - 700 dolárov. Pomer mužov a žien je relatívne vyvážený (54 ku 46 percent).

Jednou z noviniek podvodníkov je rozosielanie mailov, v ktorých svojej obeti oznamujú, že jej rodina sa ocitla na zozname nájomného vraha. Podvodník však tvrdí, že obeť môže vykúpiť a žiada do 72 hodín zaslať na svoj účet 800 dolárov.

Peter Trahon, hlavný vyšetrovateľ FBI pre počítačovú kriminalitu, používateľom radí: "Vždy by mali mať na svojich počítačoch najnovší bezpečnostný softvér a všetky e-mailové ponuky posudzovať skepticky: ak niečo vyzerá príliš dobre na to, aby to mohla byť pravda, pravdepodobne to pravda nebude."