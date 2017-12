Vo vesmíre sú asteroidy Rúfus a Ivankrasko

Hvezdári z Rimavskej Soboty pomenovali dva asteroidy po slovenských spisovateľoch.

12. mar 2010 o 12:13 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote Pavol Rapavý pomenoval dva novoobjavené asteroidy po známych slovenských spisovateľoch. Jeden sa volá Rúfus a druhý Ivankrasko.

Rapavý dnes spolu s jedným z objaviteľov asteroidu odovzdali osvedčenie o pomenovaní manželke a dcére spisovateľa Milana Rúfusa. "Práve on si to zaslúži, lebo patrí medzi významné osobnosti slovenskej literatúry a je najčítanejším básnikom. Názov asteroidu schválila aj Medzinárodná astronomická únia," povedal riaditeľ hvezdárne. Práve on spolu so spisovateľkou Máriou Podhradskou vymysleli názov planétky.

Druhý asteroid dostal názov po Ivanovi Kraskovi, rodákovi z obce Lukovištia v okrese Rimavská Sobota. Meno vymyslel riaditeľ spolu s Milanou Jutkovou z Turisticko-informačného centra. Osvedčenie o pomenovaní planétky odovzdali rimavskosobotskému Gymnáziu Ivana Kraska.

"Oba asteroidy objavili na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre Leonard Kornoš a Peter Kolény. Asteroid 33.129 našli 1. februára 1998 a 33.158 28. februára 1998. Keď už spoznali ich polohu a dráhu, mohli byť asteroidy pomenované.

Určovanie ich názvu má pevne stanovené pravidlá. Nemôžu sa napríklad volať po žiadnom politikovi," vysvetlil Rapavý.

Asteroid je malý, pevný objekt v slnečnej sústave, obiehajúci okolo Slnka. Asteroid je príkladom takzvanej planétky alebo planetoidu, ktoré sú omnoho menšie ako planéty.