Inovatívna služba OnLive sa v Amerike rozbehne v júni

11. mar 2010 o 18:45 Ján Kordoš

Európania zatiaľ musia čakať na výsledky úspešnosti za veľkou mlákou a pokým by sa služba OnLive presadila na trhu, expandovala by aj do Európy. Základný princíp hrania prostredníctvom OnLive je založený na streamovaných informáciách. Po zaplatení mesačného poplatku (v USA to bude necelých 15 dolárov) si vyberiete titul z bohatej ponuky, ktorý chcete hrať a bez akejkoľvek inštalácie hru spustíte a hráte.

Servery OnLive zaručujú dostatočnú rýchlosť posielania dát pre rozlíšenie 720p, čo je pre hranie plne dostačujúce. Ak by sa OnLive dostalo k nám, určite by nevyužívalo služby našich operátorov s vysokorýchlostným internetom. S úvodzovkami. Nápad to je istotne zaujímavý a už nám neostáva nič iné ako čakať a sledovať situáciu po spustený. Betatest vraj dopadol veľmi dobre. Viac informácií nájdete na stránke projektu.

Zdroj: OnLive